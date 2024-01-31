Efe Sarıkaya: David Alaba ve Abdülkerim Bardakcı'yı örnek alıyorum | Atletico Madrid teklif yaptı, Manchester City ve PSG takibe aldı

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Son yıllarda Semih Kaya, Okay Yokuşlu, Aytaç Kara, Cenk Özkacar, Kazımcan Karataş gibi yetenekleri Türk futboluna kazandırmasıyla bilinen İzmir’in köklü ekibi Altay, bir oyuncusunu daha Avrupa’ya göndermenin gururunu yaşadı. Altay altyapısında yetişen ve İzmir ekibiyle toplam 42 maçta forma giyen 18 yaşındaki genç yıldız adayı Efe Sarıkaya, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble’ye transfer oldu. Bu sezon TFF 1.Lig’de oynadığı futbolla adından söz ettiren Sarıkaya, Altay’daki günleri başta olmak üzere yeni takımındaki hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. U19 Milli Takımıyla 8 maça çıkan ve 2 gol kaydeden başarılı savunmacı, A Milli Takım hayallerini de anlattı.

“HEM KULÜBÜMÜ HEM DE ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM”

SORU-1: Altay altyapısında son yıllarda Semih Kaya, Okay Yokuşlu, Aytaç Kara, Cenk Özkacar, Kazımcan Karataş gibi oyuncular yetişerek Süper Lig’in ve daha sonra da Avrupa’nın yolunu tutmuşlardı. Altay altyapısında yetişmiş bir oyuncu olarak bu geleneği devam ettirmek nasıl bir duygu?

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Altay Spor Kulübü, zaten çok büyük bir camia. Ben de bu isimlerin arasında olduğum için çok mutluyum. Hem takımımı hem de ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Kazımcan ve Cenk ağabeylerimle hep iletişim halindeyiz. Bana hep öğüt verdiler. Bana neler yapmam gerektiğini söylediler. Cenk Özkacar ağabeyle zaten aynı mevkide oynadığımız için maçlarını hep takip ediyorum. Onların izinden gidiyorum.

“İNŞALLAH BURADAN AVRUPA’NIN DAHA BÜYÜK KULÜPLERİNE TRANSFER OLURUM”

SORU-2: Bir dönem Olivier Giroud ve Sofiane Feghouli gibi yıldızların yetiştiği, şu an Ligue 1’e yükselme yolunda avantajlı konumda bulunan Grenoble Foot 38 takımına transfer oldun. Transferle ilgili duygularını ve yeni ekibindeki hedeflerini anlatır mısın?

İlk hedefim Avrupa’da oynamaktı. Bu hedeflerim doğrultusunda burasını bir basamak olarak görüyorum. Buradan inşallah Avrupa’nın daha büyük kulüplerine transfer olarak oralarda da kariyerimi sürdürürüm. Sofian Feghouli ve Olivier Giroud’u takip ediyordum. Giroud, zaten bildiğimiz büyük bir futbolcu. Onu da örnek alıyorum ve beğeniyorum.

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“ATLETİCO MADRİD DE RESMİ TEKLİFTE BULUNDU. MANCHESTER CİTY VE PSG ‘TAKİPTEYİZ’ DEDİ”

SORU-3: Fransa’ya transfer olmadan önce hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı. Süper Lig’deki 4 büyük takım başta olmak üzere PSG scoutlarının seni takip ettiği ve Manchester City, Atletico Madrid, Sevilla kulüplerinden resmi transfer teklifleri geldiği yönünde haberler çıkmıştı. Bu transfer sürecinde neler yaşandı?

Bu kulüplerin hepsi de beni takip etti ve maçlarımı izleyen ekipler oldu. Ayrıca resmi teklif yapan takımlar oldu. Bunlar çok büyük kulüpler. Bazı sebeplerden dolayı bu kulüplere transferim gerçekleşmedi. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bu takımlarda oynamak isterim.

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Menajer Cem Kargın: Resmi olarak Grenoble, Atletico Madrid gibi kulüplerden teklif geldi. Milli takımdayken Sevilla izledi. İngiltere’den Brighton izledi. Manchester City, ‘Takipteyiz’ dedi. Paris Saint Germain de beğendi ama onlar kadroda bulundurup, ihtiyaç halinde oynatabilecekleri sol stoper arıyorlar. Efe, daha genç olduğundan dolayı ‘Efe, Fransa’ya gelsin. Biz burada takip edeceğiz’ dediler. Efe’nin bundan sonraki takımlarından biri Paris Saint Germain gibi büyük kulüpler olabilir.

“İLK MAÇIMDA 80 BİN KİŞİNİN ÖNÜNE ÇIKMIŞTIM. OYNADIĞIM O 4 DAKİKA HİÇ BİTMESİN İSTEDİM”

SORU-4: Henüz 16 yaşındayken Süper Lig’de 2 maçta forma giyerek önemli bir deneyim yaşadın. Süper Lig’de oynadığın ilk dakikalarda yaşadığın duyguları anlatır mısın? Bu tecrübeler sana neler kattı?

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İlk maçımı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Trabzonspor’a karşı oynamıştım. Trabzonspor, ülkemizde değerli oyuncuların oynadığı takımlardan biriydi. Ayrıca ülkemizdeki 4 büyük takımdan bir tanesi. İlk maçımda 80 bin kişinin önüne çıkmıştım. Orada oynadığım 4 dakika hiç geçmesin istedim, gerçekten oynamaktan çok zevk aldım. O taraftarların önünde o futbolcularla oynamak gerçekten mükemmel bir duyguydu. Süper Lig’deki diğer maçım olan Kasımpaşa mücadelesinde Sinan Hocam 90 dakika görev vermişti, Süper Lig’deki ilk 90 dakikamı o maçta oynamıştım. Benim için anlatılmaz bir duyguydu. Süper Lig’deki maçları gözümde hiç büyütmemem gerektiğini düşünmüştüm. Oynayınca her şeyi yapabileceğime inandım ve bunun arkasından gittim. Geçen sene de bildiğiniz üzere Altay’da bütün maçlarda forma giydim.

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“SİNAN KALOĞLU, HEDEFLERİMİN HEP YÜKSEK OLMASINI VE AVRUPA’DA OYNAMAMI SÖYLEDİ”

SORU-5: Altay formasıyla sana ilk olarak Süper Lig’de oynama şansı veren dönemin teknik direktörü Sinan Kaloğlu hakkında ne düşünüyorsun? Sinan Hoca’nın futboluna etkisini değerlendirir misin?

Sinan Hocam, benim Altay Spor Kulübü’nde çalıştığım en iyi hocalardan bir tanesiydi. Bana hep destek oldu ve arkamda durdu. Hata yaptığım zaman bana doğruları gösterdi. Kendisiyle özel olarak hep iletişimdeydik. Odasına çağırıp benimle hep konuşuyordu. Sinan Hocamın, futbol kariyerimin başlangıcına gerçekten çok büyük bir faydası var. Ona çok teşekkür ediyorum. Bana hep hedeflerimin yüksek olmasını ve Avrupa’da oynamamı söyledi. Ben de Avrupa’yı istiyordum ve hocama da bu isteğimi söylüyordum. Sinan Hocamın bana çok etkisi oldu.

“STOPER OLARAK OYNAMAKTAN GERÇEKTEN ZEVK ALIYORUM”

SORU-6: Altay formasıyla toplam 42 maçta forma giydin. Bu maçların 27’sinde stoper, 15’inde ise sol bek pozisyonunda oynadın. Dünya futbolunda en çok ihtiyaç duyulan mevkilerden olan sol stoper oynamak sana neler hissettiriyor? Ayrıca bu konudaki çalışmalarından bahseder misin?

Hırsımla ve isteğimle bu mevkinin oyuncusu olduğumu gösteriyorum ve biliyorum. Stoper olarak oynamaktan gerçekten çok fazla zevk alıyorum. Topa sahip olma, topu oyuna sokma ve mücadele etme benim çok hoşuma gidiyor. Antrenmanlardan sonra bunun üzerine ekstra çalışmalar yapıyorum. Topu oyuna sokma, orta sahaya ve bek oyuncularına pas atma konusunda çalışmalar yapıyorum. Dünya üzerinde sol stoper çok fazla bulunmuyor. Ben de bu az sayıdaki kişilerin arasında bulunduğum için memnunum.

“DAVİD ALABA VE ABDÜLKERİM BARDAKÇI’YI ÖRNEK ALIYORUM”

SORU-7: Tarz ve mantalite olarak Süper Lig veya Avrupa futbolunda örnek aldığın bir isim var mı?

Avrupa’dan David Alaba’yı örnek alıyorum. Ülkemizde ise daha önceden de iletişim halinde olduğumuz için Abdülkerim Bardakçı’yı beğeniyorum. Geçen sene maçlardan önce bu örnek aldığım oyuncuların videolarını izliyordum. Bu oyuncuların sahada yaptığı müdahalelere ve hava toplarındaki mücadelelerine bakıyordum. Bunları izleyip maça hep öyle çıkıyordum.

“HER TEKNİK DİREKTÖRÜN OYUNCUSUNA GÜVENMESİ GEREKİYOR”

SORU-8: Son 6 ayda Arda Güler, Bertuğ Yıldırım, Yunus Emre Konak, Altay Bayındır gibi yeteneklerimiz başarılı performanslarının ardından Avrupa’nın yolunu tuttu. Avrupa’ya gidecek olan bir başka yeteneğimiz olarak Türk futbolundaki genç oyuncularımızdaki potansiyeli değerlendirir misin?

Hepsi milli takımımızda forma giydi. Yunus Emre Konak’la sezon başında beraber kampa gitmiştik. Ben de bu oyuncuların arkasından aynı sezon içinde Avrupa’ya gittiğim için çok mutluyum. Milli takımda ve Türk futbolunun altyapılarında çok daha fazla yetenekler var. Hepsinin bir yerlere geleceğine eminim. İnşallah hep beraber ülkemizi Avrupa’da temsil edeceğiz. Oynadıkça bütün futbolcuların özgüveni geliyor. Bu şekilde daha fazla performans gösteriyoruz. Ondan sonra da zaten Avrupa’ya gidiyoruz. Her teknik direktörün oyuncusuna güvenmesi gerekiyor. Mesela Sinan Hoca sağ olsun bana çok güvendi ve hep arkamda durdu.

“BİR GÜN A MİLLİ TAKIM’DA DA ÜLKEME HİZMET ETMEK İSTİYORUM”

SORU-9: U19 Milli Takımımızda 8 karşılaşmada forma giydin ve 2 gol kaydettin. A Milli Takım hayalinle ilgili neler söylemek istersin?

Her futbolcunun hayali A Milli Takım’da oynamaktır. Şu an milli takımımızın alt yaş kategorisinde forma giyiyorum. Bir gün A Milli Takım’da da ülkeme en iyi şekilde hizmet edip Avrupa’da temsil etmek istiyorum. Televizyonun başında bile milli takımımızı izlerken çok hırslanırım. Rakip takım öndeyken hırslanırım ve kazanmak isterim. Kazandıkça ben de mutlu olurum. Ben de orada olmanın hep hayalini kurdum. İnşallah bunu başarıp ben de ülkemi temsil edeceğim. A Milli Takım’daki stoperlerimizden Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve Cenk Özkacar da Avrupa’da oynamıştı. Hepsini örnek alıyorum.

“ALTAY TARAFTARI, HATA YAPTIĞIMDA BİLE ALKIŞLADILAR”

SORU-10: Son olarak Altay taraftarına bir mesajın var mı?

Bu zamana kadar Altay taraftarına bana verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Maçlarda hep arkamda durdular. Oyundan çıkarken, hata yaptığımda bile alkışladılar. Altay duygusu ve aidiyeti gerçekten çok başka bir şey. Burada yürekten oynadım ve gönülden sevdim. Her şeyin bir vedası vardır. Ülkemi ve Altay Kulübünü orada temsil edeceğim.