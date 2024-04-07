Dursun Özbek'ten Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe'ye gönderme: 'Akıl tutulması!'

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Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılıların ilk dakikada golü bulmasının ardından maça U19 Takımı ile çıkmış olan Fenerbahçe, santra yapmadan sahadan çekilmişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maçın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Özbek'in sözleri;

"BUNLAR AKIL TUTULMASI"

2023 senesinde Süper Kupa finalini oynadık. Üzülerek söylüyorum, böyle bir durumu beklemiyorduk. Güzel Urfa'nın güzel insanlarına derbi seyrettirmenin keyfini yaşamaktansa acayip, saçma sapan hiç aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık. U19'la çıkacağız, 9 kişiyle çıkacağız dediler, bunlar akıl tutulması. Urfa gibi güzel bir şehirde buranın çocukları ve insanlarına derbinin keyfini vermek varken hiç ummadığımız bir şeyle karşılaştık.

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"DÜNYAYA MAHCUP OLDUK"

Bu maçın geliri depremzede kardeşlerimize yardım olarak verilecekti. Bir taraf dolu bir taraf boş. O zaman ne oldu, maçın ambiyansını neden bozuyorsunuz? Burada şenlik havasında geçmesi gereken bir Süper Kupa finalini 1 dakikada biten şekle neden getiriyorsun? Dünyaya mahcup olduk.

"KİM ÜZÜLDÜ KİM SEVİNDİ BELLİ DEĞİL"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu bu futbolu insanlara sevdirmek. Böyle davrandığınız zaman U19 Takımı ile maça çıkıyorsunuz. Onlara yazık değil mi? Onlar bizim futbolumuzun geleceği. Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışmayan bir Süper Kupa finali oldu. Kim bu işten üzüldü ya da sevindi belli değil. Önümüzdeki günler daha da gerginleşecek. Bu gerginliğin Türk futbolundan gitmesi taraftarıyım. Herkesi, Türk futboluna yakışacak şekilde davranmaya davet ediyorum. Ne onlara ne bize bu final yakışmadı. İnsanların bir sefer daha düşünmesini, kendi iç muhasebesini yapmasında fayda var.

"NEYİ PROTESTO EDİYORLAR?"

Ben protokole geldim, normalde onların da gelmesi lazımdı. Sayın bakan ve TFF Başkanı da oradaydı, Fenerbahçe'den kimse gelmedi. Neyi protesto ediyorlar ben anlamadım. Ben böyle bir şeyi beklemiyordum.

"BU FIRSATI KULLANAMADIK"

Ben 2-3 gündür buradayım, böyle bir sevgi seli ve ilgi görmedim. Bizi çok güzel ağırladılar, onlara da büyük bir teşekkür gönderiyorum. Sevgi seli vardı. Onlar da gelse bu tavrı onlar da görecekti. Birlik beraberlik fırsatı bugün Urfa'da vardı ancak kullanamadık.

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"FEDERASYONUN KARARINA SAYGI DUYMAK GEREK"

Seçim tarihini federasyon açıkladı. Kulüpler Birliği'nde federasyonun seçime gitmesi öngörülüyordu. Federasyon da erken seçim kararı aldı. Hayırlı olsun. Yeni yönetimin seçilmesi için de bir hazırlık durumu var çünkü 100'e yakın kişi seçeceğiz. Aradaki zaman bence makuldür, bugün karar yarın seçim olmaz. Akıl tutulmasının içinde bunlar da var. Erken seçim kararını federasyon alabilir. Bu karar alınmış ve açıklanmış. Söyledikleri tarihle açıklanan tarih arasında 20 gün var. 20 gün mü yani sizin ısrarınız? Federasyonun kararına saygı duymak lazım.