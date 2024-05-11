Dursun Özbek'ten flaş sözler, Fenerbahçe'den yanıt

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Avrupalı takımlarla mücadele etmek için mali yapıyı düzeltmeleri gerektiğini anlatan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün gelişen futbol ekonomisinin hangi boyutlara geldiğine bakarsanız şaşırırsınız. Dün bir haber aldım. Mbappe, Paris Saint-Germain’den ayrılıp Real Madrid’e gidecek. Ne kadara alındığını merak ettim. Teyit edemedim ama bana söylenen rakam 300 milyon Euro civarı. Kontrat süresini bilmiyorum ama bu transfer anlaşmasının yapılabilmesi için bu rakamlar konuşuluyor. Sürdürülebilir bir başarı istiyorsak, sürdürülebilir bir mali yapımızın olması şart. Spordan oyuncu yetiştirip para kazanan bir ülke değiliz. 80 milyonluk ülkede senede 1-2 oyuncu yurt dışına transfer oluyor. Bunun farkına varmak lazım. Esas faaliyetimizin dışında ne yapabiliriz bunu araştırmamız lazım. Benim ve arkadaşlarımın yaptığı da bu. Çok önemli projelerimiz var. Bu projeleri divan ve genel kurula da gösterdik. Bu projeler, çok kısa süre içinde hayata geçecek projeler. Kulüplerin borçlu bir yapı içinde olduğu herkes tarafından biliniyor. 2019 yılında yapılandırma anlaşması yapıldı. Yapıldığı gün faiz oranı yüzde 8,5-9 iken bugün yüzde 55’e çıktı. Galatasaray, kendi hesapları itibarıyla en iyi finansal durumda olan kulüp. Buna rağmen senede 1 milyar 400 milyon lira faiz ödüyor. Ne üretirse üretsin Galatasaray bu faizi ödüyor. Bu ödemeden sonra Galatasaray’a ne kalıyor? Bu faiz oranıyla yaşaması mümkün değil. Her sene faiz, eklenerek gidiyor. İlk olarak bunu çözmemiz lazım" diye konuştu.

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"NE BAŞKAN NE DE ÜYELERİ GENEL KURULUN İRADESİNİN ÜZERİNDE OLAMAZ"

Dursun Özbek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Konut imarlı bir arazi bu. 65 dönümlük bir proje yapılabilir oldu. Florya’dan taşınmamız lazım. Bu projeleri çok önceden planlamıştık. Kemerburgaz’da yaklaşık 130 dönümlük araziyi, spor tesislerini oraya taşımak üzere 49 yıllık üst kullanımı haklarını aldık. Tesisleşme anlamında futbol başka bir yere gidiyor. Florya’daki tesisler 45 sene önce yapıldı ve bu zamana kadar bir çivi çakılmadı. Florya arazisini kulübün finansal yapısını ayağa kaldıracak bir proje için kullanmak istiyoruz. İmar planı hazır. Genel kurula bu projeyi götürdük. Oy birliğiyle bu planı yapmamıza onay verdiler. Bazı arkadaşlar ise ’Biz bu projeyi yaptırmayız’ diyor. Bu ifadeler yanlış. Bu karar genel kurulun kararıyla yapılıyor. Ben burayı yaptırmam dersen bu başka anlama gelir. Ne başkan ne de üyeleri genel kurulun iradesinin üzerinde olamaz. Ben bu manada konuşan arkadaşlara bunu hatırlatmak isterim. Bu tarz konuşmalar, bu camiaya yakışmıyor."Basketbol salonuna sahip olmaları gerektiğinin altını çizen Özbek, "Yüzme tesislerimiz de çok kötü. Bunların hepsini toplayacağımız stadımızın yanında 62 dönümlük bir yerimiz var. Burada da bu spor tesislerimizi toplamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Özbek, dijital projelere büyük emek verdiklerini aktararak, "Önümüzdeki günlerde de büyük bir projenin tanıtımını yapacağız. Bu dijital projelerin ucunda hep para var. Galatasaray da bu manada en iyi temsil edilecek kulüp. Yakında bu projelerimiz açıklayacağız" dedi.

"ÖYLE BİR PROJE YAPALIM Kİ HAYIR İÇİN DE YARIŞALIM"

Dursun Özbek, şunları kaydetti:

"Bizimki kadar olmasa da onların da taraftar sayısı fazla. Onları bir konuda tenkit etmek isterim. 6 Şubat’ta ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. 11 ilimiz bundan etkilendi. Kulübümüz, depremin ilk günü hemen bölgeye arabayla gitti. Oraya malzeme sevk ettik ama bu yetmiyordu. Hatay’da büyük bir çadır tuttuk. Bugün bölgeye gidin, herkes Galatasaray’ın oradaki faaliyetlerine saygı duyuyor. Şikayet ettiğim konu şu. Federasyon başkanına da dedim ama yapamadık. 3 kulüp, muazzam bir yarış içindeyiz. Öyle bir proje yapalım ki hayır için de yarışalım, 3 tane salon ver bize. Başkanlarla kamera karşısına oturalım ve taraftarlarımızı arayıp bağış isteyelim."

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Özbek, TOKİ ile bir anlaşma yaptıklarını belirterek, "300 konutu biz karşıladık. Bölge insanı çok kötü durumda. Kahramanmaraş’taki temel atma töreninde rakiplerimize seslendim: ’Yeşil sahada geçemiyorsunuz bari bu konuda bizi geçin’ dedim. Ey Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar! 100 tane gelin siz yapın. Biz 100 konut için anlaştıysak siz 150 konut için anlaşın. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşusun. Peki neredesin? Sayın Cumhurbaşkanı da benim söylediğim şeyleri söyledi. Bu tip sosyal konularda da kulüplerin hazır olması lazım. Bölge insanı, onlara sarılmamızı ve ellerini sıkmamızı istiyor. Buradan bütün sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Bölgeye gidin ve oradaki insanları ziyaret edin" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

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FENERBAHÇE'DEN DURSUN ÖZBEK'E YANIT

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına "Utançla İzledik" başlıklı bir cevap verdi.

Sarı-lacivertli kulüp açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Dursun Özbek’in Kulübümüzü de hadsizce hedef aldığı, 'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar. Bölge insanı çok kötü durumda. Biz bugün temel atma törenine geldik TOKİ'yle. 100 tane de gelin siz yapın. Fenerbahçeliler 150 yapın, bizi burada geçin. O ki yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin' sözlerini utançla takip ettik. Binlerce canımızı kaybettiğimiz, ülkemizin yaşadığı en büyük acılardan biri olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız, renkleri, ayrılıkları, kavgaları bir kenara bırakıp omuz omuza bölgedeki insanlarımıza bir nebze destek olmayı amaçladığımız bir durumda, futbol propagandası yapan bir insanın, insani değerlerini sorguluyoruz. Bu konuda söylenecek çok sözümüz, verilecek cevaplarımız olduğunu, Ancak ülkemizin, toplumumuzun ve her şeyden önce depremden etkilenen kıymetli halkımızın gündemini böylesine akıl almaz bir yaklaşımla meşgul etmekten imtina ettiğimizi vurgulamak istiyoruz. Bu şahsın ortaya koyduğu acınası tutumu, vicdanı olan herkesin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."