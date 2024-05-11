Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'inde 3 zorunlu değişiklik!

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Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, yarın oynayacağı Mondihome Kayserispor maçına, sakatlık ve ceza problemleri nedeniyle farklı bir kadro ve dizilişle çıkacak.

Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci ile sarı kart cezalısı olan Mert Müldür, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Teknik direktör İsmail Kartal, sağ bekte görev yapan Osayi-Samuel ve Mert’in ikisi birden oynamayacağı için yarınki maçta Ferdi Kadıoğlu’nu bu mevkiye çekecek. Ferdi’nin esas bölgesi olan sol bekte ise sakatlıktan yeni çıkan Jayden Oosterwolde forma giyecek. Kartal’ın İrfan Can’ın yerine sağ kanatta da formsuz olmasına karşın Cengiz Ünder’in oynaması bekleniyor.