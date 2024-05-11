×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'inde 3 zorunlu değişiklik!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Kayserispor#İrfan Can Kahveci
Fenerbahçenin Kayserispor maçı 11inde 3 zorunlu değişiklik
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:00

Sağ bekte sakat olan Osayi-Samuel ve cezalı Mert Müldür’ün yerine Ferdi’yi çekecek olan İsmail Kartal, bu oyuncudan boşalacak sol bekte Oosterwolde’yi, sağ kanatta sakat İrfan Can’ın yerine de Cengiz’i oynatacak.

Haberin Devamı

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, yarın oynayacağı Mondihome Kayserispor maçına, sakatlık ve ceza problemleri nedeniyle farklı bir kadro ve dizilişle çıkacak.

Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci ile sarı kart cezalısı olan Mert Müldür, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Teknik direktör İsmail Kartal, sağ bekte görev yapan Osayi-Samuel ve Mert’in ikisi birden oynamayacağı için yarınki maçta Ferdi Kadıoğlu’nu bu mevkiye çekecek. Ferdi’nin esas bölgesi olan sol bekte ise sakatlıktan yeni çıkan Jayden Oosterwolde forma giyecek. Kartal’ın İrfan Can’ın yerine sağ kanatta da formsuz olmasına karşın Cengiz Ünder’in oynaması bekleniyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçede başkan Ali Koç ile Sadettin Saran görüşecekFenerbahçe'de başkan Ali Koç ile Sadettin Saran görüşecek!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Kayserispor#İrfan Can Kahveci

BAKMADAN GEÇME!