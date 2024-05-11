Finallerin takımı Galatasaray! 67 finalde 48 kez sevinç...

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Hangi kupa olursa olsun final oynamak elbette ki başarıdır, ancak o son maçları kazanıp kupayı kaldırmak daha da büyük başarıdır. İkinciler hatırlanmaz, tarih hep şampiyonları yazar... Bugüne dek oynanan Süper Lig ve Türkiye Kupası sezonları ile TFF Süper Kupa maçları, Galatasaray’ın tam anlamıyla ‘finallerin takımı’ olduğunu ortaya koyuyor. Sarı kırmızılı takım ile ezeli rakibi Fenerbahçe bu üç kulvarda bugüne dek toplamda 67’şer defa ilk 2’ye kalırken, Cimbom bu finallerde tam 48 kupa kaldırdı, Kanarya ise 29’da kaldı.

Süper Lig'de en fazla ilk 2'ye giren takım Fenerbahçe ancak...

Süper Lig’de en çok ilk 2’ye giren takım, açık ara farkla Fenerbahçe. Sarı lacivertliler 65 sezonun 43’ünü ilk 2’de bitirirken, bunların 19’unda şampiyonluğa ulaştı, 24’ünde ikincilikle yetindi. Galatasaray 34 kez ilk 2’ye girdiği Süper Lig’de 23 şampiyonluk kazanırken, 11’inde ikinci oldu. Beşiktaş, ilk 2’de tamamladığı 30 sezonunda 16’sında ipi en önde göğüsledi, 14’ünde ikinciliğe razı oldu. Kartal, Fenerbahçe’nin ardından ligde en çok ikincilik ele eden takım. Trabzonspor ise ilk 2’ye girmeyi başardığı 16 sezonun 7’inde şampiyonluk kupasını kaldırdı, 9’unda ikinci sırayı aldı.

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Fenerbahçe, ligde Galatasaray'ı sadece bir kez geçip ikinci yapabildi

Galatasaray, şampiyonluğa ulaştığı 23 sezonun 13’ünde Fenerbahçe’yi, 7’sinde Beşiktaş’ı, 2’sinde Eskişehirspor’u, 1’inde Başakşehir’i ikincilikte bıraktı. Fenerbahçe’nin 19 lig zaferinin 7’sinde Beşiktaş, 6’sında Trabzonspor, 5’inde Galatasaray, 1’inde de Eskişehirspor ikinciliğe razı oldu. Beşiktaş’ın şampiyon olduğu sezonlarda Galatasaray ve Fenerbahçe 5’er, Trabzonspor 2, Sivasspor ve Başakşehir de 1’er kez ikinci sırada kaldı. 7 lig kupası bulunan Trabzon, bunlarda Fenerbahçe’yi 5, Galatasaray ve Adanaspor’u 1’er kez geride bıraktı.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası finallerinde Galatasaray ve Beşiktaş'ı hiç yenemedi

Türkiye Kupası’nın en başarılı takımı Galatasaray, 23 finalin 18’inde kupayı kaldırırken, 5’ini kaybetti. Sarı kırmızılılar ikincilikle yetindikleri 5 finalde Beşiktaş’a 2, Trabzonspor, Göztepe ve Altay’a 1’er kez kaybetti. 18 şampiyonluk maçının sadece 7’sinde kupaya ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray’a 5, Beşiktaş’a 3, Akhisar, Trabzon, Gençlerbirliği’ne 1’er final yitirdi. 10 kupalı Beşiktaş, Galatasaray’a 3, Trabzonspor ve Kocaelispor’a 1’er finalde boyun eğdi. 9 kez mutlu sona ulaşan Trabzonspor ise 6 finalde Galatasaray ve Beşiktaş’a 2’şer, Fenerbahçe ve Kocaelispor’a 1’er kez mağlup oldu.

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F.BAHÇE'NİN KAYBETTİĞİ 3 SÜPER KUPA DA GALATASARAY KARŞIYDI

TFF Süper Kupa’nın da en başarılı takımı olan Galatasaray 10 finalin 7’sinde şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor’a 1’er kez boyun eğdi. 6 finalin 3’ünde kupayı kaldıran Fenerbahçe’nin kaybettiği 3 finaldeki rakibi de Galatasaray’dı. Beşiktaş 6 finalin 2’sinde mutlu sona ulaşırken, Galatasaray’a 2, Fenerbahçe ve Konyaspor’a 1’er kez yenildi. Trabzonspor ise TFF Süper Kupa’da çıktığı 3 finalin tamamını kazanmayı başardı. Akhisarspor, Galatasaray ile oynadığı 2 finalin 1’ini kazanırken, Bursaspor 2 Süper Kupa maçında Galatasaray ve Trabzonspor’a yenildi.