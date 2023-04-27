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Dünyanın gözü İstanbul’da olacak! N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda tüm hazırlıklar tamamlandı

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#N Kolay İstanbul Yarı Maratonu#Atletizm#Koşu
Dünyanın gözü İstanbul’da olacak N Kolay İstanbul Yarı Maratonunda tüm hazırlıklar tamamlandı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 07:00

Bu yıl 18.’si yapılacak olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için geri sayım başladı. Yapılan son düzenlemelerle atletlerin rekor kırabileceği dümdüz bir parkur haline getirilen, World Athletics tarafından bu yıl ‘altın kategori’ye yükseltilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu pazar günü koşulacak. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur geniş katılımlı organizasyonda ünlü atletlerin boy göstereceğini söyledi.

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Maraton dünyasının kalbi 30 Nisan Pazar günü İstanbul’un tarihi yarımadasında atacak. Yapılan son düzenlemelerle atletlerin rekor kırabileceği dümdüz bir parkur haline getirilen, 2023’te World Athletics tarafından ‘altın kategori’ye yükseltilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için geri sayım başladı.

2021’de 1:04:02 ile organizasyon rekoru kıran, 1 ay önce Nagoya Maratonu’nun birinci sırada bitiren Kenyalı kadın atlet Ruth Chepngetich koşunun en dikkat çeken ismi...

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PARKUR DÜZ HALE GETİRİLDİ

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur organizasyonla ilgili şunları söyledi: “Bu yıl 18.’si yapılan organizasyonda son üç yılda parkurda düzenlemeler yapıp düz hale getirdik. Şimdi bütün atletler ‘Gidelim ve rekor kıralım’ diye İstanbul Yarı Maratonu’na geliyor. Elit sporcular milli takıma girmek, olimpiyat kotası için puan almak, rekor kırmak için düz parkur tercih ediyorlar. Pazar günü 21 kilometrelik yarı maratona 6 bin 500, 10 kilometre yarışına 6 bin, paten yarışına da 200 sporcu katılacak.

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TÜRK SPORCU SAYISI ARTMALI

Yarı maratonumuzu dünyaya tanıtmak için geçen hafta Londra’daki fuara katıldık ve ilgi gördük. Tokyo, New York, Paris, Berlin gibi dünyanın büyük maratonları 50 bin koşucu sınırına dayandı. Geçen yıl 5 bin kişinin koştuğu İstanbul maratonumuzda, bu yıl 6 bin kişi koşacak. 7-8 sene sonra 50 bin kişinin koştuğu bir yarış haline geliriz. Türkiye’den sporcu sayısını arttırmamız lazım. Pazar günü sporcular tarihi yarımadada önemli eserleri görecekler ve keyif alacaklar. Rüzgar olmazsa Ruth Chepngetich’ten yeni rekor bekliyoruz.”

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#N Kolay İstanbul Yarı Maratonu#Atletizm#Koşu

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