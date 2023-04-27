Manchester City - Arsenal maçına Haaland ve De Bruyne damga vurdu! Biri Mohamed Salah'ı diğeri David Beckham'ı geride bıraktı

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Manchester City, Premier Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Arsenal'i 4 golle hezimete uğratırken müsabakada ilkler yaşandı.

19 GÜNDE FARK ERİDİ

75 puanla lider durumda bulunan Arsenal, sadece 19 gün önce Manchester City'nin 8 puan önünde yer alıyordu.

Arsenal'in art arda 3 maçta berabere kalmasıyla puan farkını hızla eriten City, Topçular'ı 4 golle geçerek farkı 2'ye düşürdü.

SALAH'I GEÇTİ

Müsabakada takımının son golünü atan Erling Haaland, 29 maçta attığı 33 gol ile Salah'ın 38 maçlık Premier Lig sezonunda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı.

HAALAND BİR İLKİ YAŞADI

Norveçli golcü, Arsenal karşısında De Bruyne'ye 2 asist yaparak bu sezon takım arkadaşına ilk kez gol attırdı.

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DE BRUYNE, DAVID BECKHAM'I GEÇTİ

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, Premier Lig'deki 63. golünü atarak 62 gollü İngiliz efsane David Beckham'ı geride bıraktı.

Karşılaşmada Stones'a asist yaparak gol pası sayısını 102'ye çıkaran Kevin De Bruyne, Lampard ile birlikte Premier Lig'de en çok asist yapan dördüncü oyuncu oldu.

EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCULAR

1- Ryan Giggs, 162

2- Cesc Fabregas, 111

3- Wayne Rooney, 103

4- Frank Lampard, 102

5- Kevin De Bruyne, 102

6- Dennis Bergkamp, ​​94

7- David Silva, 93

8- Steven Gerrard, 92

9- James Milner, 87

10- David Beckham, 80

MAÇ BİTTİ, GERGİNLİK BİTMEDİ

Karşılaşma boyunca iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken son düdüğün ardından da gerilim devam etti.

Manchester City'nin dördüncü golünü atan Haaland, maçın bitimiyle birlikte Arsenalli oyuncularla tartışma yaşadı.

Teknik ekip ve takımlardaki diğer oyuncuların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi.

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