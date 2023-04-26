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Samir Nasri, Pep Guardiola ile kilo tartışmasını anlattı! 'Bana bağırma! Çocuk değilim...'

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#Manchester City#Guardiola#Samir Nasri
Samir Nasri, Pep Guardiola ile kilo tartışmasını anlattı Bana bağırma Çocuk değilim...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 14:41

Süper Lig'de bir dönem Antalyaspor forması giyen Samir Nasri, Fransız basınına verdiği röportajda Pep Guardiola ile Manchester City'nin başına geçtiği dönemde yaşadığı tartışmayı anlattı.

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Kariyerine Marsilya'da başlayan, daha sonra Prewmier Lig'de Arsenal ve Manchester City formaları giyen Fransız futbolcu Samir Nasri, L'Equipe'e verdiği röportajda Pep Gurdiola'nın Manchester City'ye geldiği ilk dönemde İspanyol teknik adamla yaşadıklarını anlattı.

Samir Nasri, Arsenal'dan Manchester City'ye 2011 yazında 27.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Pep Guardiola ise 2016 yazında City'de manejerlik görevine getirilmişti.

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Nasri, Guardiola ile tanıştığı ilk günü şu şekilde anlatıyor:

Tanıştığımız ilk gün beni ofisine çağırdı ve 'Ne yapmak istiyorsun?' diye sordu. Ben de 'Bana güvenip güvenmediğini söylemek sana kalmış' dedim. O da 'Kafaca iyi durumdaysan sana güveniyorum.' dedi. Daha sonra ilk antrenmanımı yaptım, her şey iyiydi. Pep benden memnundu.

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Guardiola ile ikinci gün yüksek sesli tartışma yaşadığını söyleyen Nasri olayı şöyle anlatıyor:

İkinci gün beni takrar odasına çağırdı ve bağırarak kilomdan yakındı. Kilo değişimini çok rahat fark edebiliyordu çünkü her gün tartılıyorduk. Bununla ilgili bana bağırmaya başladı. Ben de dayanamayıp 'Sesini alçalt, bana bağırma! Ben çocuk değilim, 29 yaşındayım' dedim.

Belki de o yaz tatili benim için bir kaçıştı. Sakatlıkla dolu zor bir sezondan çıkmıştım. Kişisel hayatımda çok fazla şey yaşamıştım. Rahatlama zamanımdı ve olayı abartıp biraz kilo almış olabilirim.

Pep daha sonra sakinleşti, 'Doğru, haklısın. Özür dilerim.' dedim.

Samir Nasri, Pep Guardiola ile kilo tartışmasını anlattı Bana bağırma Çocuk değilim...

"76 KİLOYA DÜŞMEMİ İSTEDİ! BU İMKANSIZDI"

Guardiola beni Çin'de yapılan kamp kadrosuna almadı. Basına da kilolarım sebebiyle kadroda olmadığımı söyledi. 76 kiloya inmek zorunda olduğumu söylüyordu. Marsilya'dayken o kilodaydım ben ve ona geri dönmem imkansızdı. Premier Lig'de kaslanmak için çok çalışırsınız ve bu şekilde de kilo alırsınız.

Guardiola'nın takımındaysanız ve 2.5 kilo fazlanız varsa takımla çalışamazsınız. Ben de o zaman yalnız çalıştım.

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"GUARDIOLA GECE YARISINDAN SONRA CİNSEL İLİŞKİYİ YASAKLADI"

Samir Nasri, Guardiola'nın futbolcuların cinsel hayatlarına karıştığını da söyledi.

Pep, futbolcuların gece yarısından sonra cinsel ilişkiye girmelerini yasaklamıştı. İyi uyuyup kas yaralanmalarından korunmaları için bu yasağa uymaları gerektiğini söylüyordu. Bir futbolcunun partneriyle sevişmeden iyi futbol oynayabilmesi imkansız. Ben olsam bunu asla yasaklamazdım. Daha iyi bile oynarlar.

TEK MAÇ OYNAYIP SEVILLA'YA KİRALANDI

Pep Guardiola, 2016 yazında Samir Nasri'ye tek resmi maçta süre verip ardından Fransız futbolcunun Sevilla'ya kiralanmasına karar verdi. 2016/17 sezonunu Sevilla'ya geçiren Nasri'nin City'deki bonservisi 3.5 milyon euro karşılığında Süper Lig ekibi Antalyaspor tarafından alındı.

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#Manchester City#Guardiola#Samir Nasri

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