Wout Weghorst adım adım Süper Lig'e dönüyor!

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Manchster United'da kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un Kırmızı Şeytanlar ile devam etme ihtimali sıfıra yakın.

Sabah'ın haberine göre; bonservisinin bulunduğu Burnley tarafından da kadroda tutulmak istenmeyen Hollandalı yıldız için Beşiktaş ihtimali ortaya çıktı.

Temasların kapalı kapılar ardında şimdiden başladığı belirtilirken, Weghorst'un kiralık olarak Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi.

BÜYÜK KATKI VERMİŞTİ

Sezon başında kiralık olarak katıldığı Beşiktaş'ta büyük bir etki yaratan Wout Weghorst, henüz ilk 7 lig maçında 3 gol 4 asistlik katkı vererek kalitesini belli etmişti.

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshedip Manchester United'a kiralanan Hollandalı golcü, burada ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri oldu.

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iİLK 11'İ UNUTTU

Manchester United'a imza attıktan sonra her maça 11'de başlayan Hollandalı golcü, takımının oynadığı son 6 maçta ilk 11'in yüzünü göremedi. Bir anda hamle oyuncusu haline gelen 30 yaşındaki oyuncu, yavaş yavaş taraftarın gözünden de düşüyor.

Bu sebeple oynamak istediği bir takıma transfer olmak isteyen Weghorst, Beşiktaş'a mesaj yollamaya başladı bile. Yıldız oyuncunun yeni sezonda kiralık olarak siyah beyazlı formayı giymesi bekleniyor.