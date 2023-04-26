Erdem Can'ın önderliğinde Türk Telekom, EuroCup'ta finale yükseldi!

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Türk Telekom, EuroCup Yarı Final karşılaşmasında Ukrayna temsilcisi Prometey'i deplasmanda 76-74 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükseldi.



Karşılaşmada Jerian Grant 19 sayıyla mücadele ederken, Tyrique Jones 11 sayı 13 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Ev sahibi ekipte ise Gian Clavellin 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



Türk Telekom, Gran Canaria - Joventut Badalona maçının kazananı ile finalde karşı karşıya gelecek.

SALON: Arena Riga



HAKEMLER: Matej Boltauzer, Piotr Pastusiak, Saulius Racys



PROMETEY: Clavell 19, Balvin 14, Stephens 10, Sanon 3, Sydorov 6, Tkachenko 2, Agada 8, Lypovyy 9, Petrov 3, Dickey



Türk Telekom: Taylor 15, Grant 19, Erkan Yılmaz 8, Sestina 5, Rıdvan Öncel 2, Bouteille 16, Jones 11, Eric, Berk Demir



1İNCİ PERİYOT: 25-16



İLK YARI: 38-41



3ÜNCÜ PERİYOT: 56-61