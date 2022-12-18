Dünya Kupası'ndaki Arjantin - Fransa maçı öncesi Fatih Terim, Mustafa Denizli, Okan Buruk, Hikmet Karaman, Sergen Yalçın ve Arda Turan favorilerini açıkladı

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2022 Dünya Kupası finalindeki Lione Messili Arjantin ile Kylian Mbappeli Fransa karşılaşıyor. Türk futbolunun ünlü isimleri, Arjantin-Fransa maçı öncesi favori takımlarını Hürriyet'e açıkladı.

FATİH TERİM

REKOR KIRACAĞI SON MAÇINDA KUPAYI ALMALI

İki takımın da temkinli başlayacağını, erken bir gol olmaması halinde dengeli kalacaklarını düşünüyorum. Ancak bol temaslı ve mücadele gücü yüksek bir maç olacaktır. Arjantin, Messi merkezli bir takım olsa da sabırlı ve mücadele gücü yüksek bir oyun sergiliyor. Enzo ve Alvarez’in katkısı önemli. Fransa çok önemli eksiklerine rağmen, yıldızlarının yokluğunu hissettirmiyor. Ben turnuva öncesinde de aynı görüşteydim. Messi’nin kariyer tamamlamasını Katar’da yapmasını diliyorum.

MBAPPE DE BÜYÜK YILDIZ AMA

Mbappe de çok büyük bir yıldız ve maçın her anında kaderini değiştirebilecek bir oyuncu ama en iyi oyuncunun kim olduğu bana sorulduğunda zaman zaman, listenin ilk üç sırasına Lionel Messi’yi koyduktan sonra diğer basamakların konuşulması gerektiğini söylerim. Katar’da da bunu gösterdiğini düşünüyorum, turnuvayı kazanmayı hak ediyor. Ben de rekor kıracağı son Dünya Kupası maçında Arjantin ile şampiyon olmasını istiyorum.

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OKAN BURUK

DiREKT FAVORiM YOK

Açıkçası çok zevkli bir maç izleyeceğimizi düşünmüyorum. İki takım da birbirini bekleyecektir. Bu nedenle keyifli bir karşılaşma beklentisinde değilim. Hücum hattından dolayı bana göre finalde Fransa daha ön plana çıkan ve avantajlı olan taraf. Bir taraftan da Messi’nin özgüveni maksimum seviyede ve çok formda. Arjantin de savaşçı bir takım. Bu unsurlar Arjantin’i de maça ortak ediyor. Direkt bir favorim yok. İki tarafın da artıları, eksileri var. Messi’nin futbolculuk kariyerinde son turnuvası olması nedeniyle biraz daha Arjantin’in kazanmasını istiyorum.

HİKMET KARAMAN

YILDIZ iSiMLERiN BiREYSEL PERFORMANSLARI ÖNEMLi

Finali Arjantin halkının kazanmasını istiyorum. Zor bir maç. İki takımın da çok önemli oyuncuları var. Messi yarı final maçında tüm yeteneklerini ortaya koydu ama fiziksel anlamda çok yıprandı. Oyunun içinde arka adalesini tuttuğunu gördük. Eğer finalde sakatlığı nükseder ya da sıkıntı yaşarsa bu Arjantin için büyük güç kaybı olur. Diğer tarafta Mbappe var. Dripling, şut, adam eksiltme ve çabukluğu Fransa’ya güç katıyor. Onu Giroud, Griezmann gibi yıldızlar destekliyor. İngiltere maçı sonrasında soyunma odasındaki sevinci de Fransa’nın takım bütünlüğünü ortaya koyuyor. Bu isimlerin bireysel performansları da belirleyici olacaktır.

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ŞANSAL BÜYÜKA

YÜZDE 50,5 ARJANTiN KAZANIR

TurnuvadA çok sürpriz yaşanmasına rağmen finalde beklenen iki takım buluştu. Fransa’yı son iki maçta beğenmedim, çizgisinin gerisinde kaldı. Kaleci Lloris’in mucize kurtarışlarıyla finale geldiler. Finalde de gerçek çizgisinin gerisinde kalırsa bu defa Arjantin’i geçemeyebilirler. Arjantin umrumda değil ama Messi’nin kazanmasını istiyorum. Afrika’dan çıkan kupa, Avrupa’yı transit geçip Güney Amerika’ya gidebilir. Yüzde 50,5 a 49.5 Arjantin kazanır gibi geliyor. Çok gollü bir maç olmaz. 1-0, 2-1, belki 1-1 ile uzatma bile olabilir.

GÜNTEKiN ONAY

FiNALiN SONUCUNU MESSi BELiRLER

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Fransa’nın saha içi organizasyonu üst seviyede. Arjantin ise savunmada çabuk, sert ve hücumda da Messi ile çözüm üretiyor. Messi’nin yapacakları belirleyici olur.

MUSTAFA DENİZLİ

FRANSA iSTiKRARLI AMA GÖNLÜM MESSi’DEN YANA

Gerçek manada bir Dünya Kupası heyecanı yaratmadı. Hem alışık olmadığımız bir dönemde yapılması hem de yapılan ülkenin futbol ülkesi olmaması heyecanı yaratmaya mani oldu. Ancak neticede bazı takımların düşünülenden farklı sonuçlar alması hem olumlu hem olumsuz manada bugüne kadar getirdi. Dünya Kupası denildiği zaman akla ilk gelecek olan bazı takımlar oluştu. Neticede finale kadar geldik. Bu turnuvada final oynayabilecek nitelikte 7-8 takım vardı. Bunların bir kısmı dışarda kaldı. Arjantin-Fransa finali belki çok büyük oranda düşünülen bir finaldi. Ama burada İspanya, Brezilya veya İngiltere de olsa sürpriz olmazdı.

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YILDIZ OYUNCU SAYISI AZALIYOR

Geçtiğimiz sampiyonalara baktığımızda her geçen Dünya Kupası finalinde yıldızların azaldığını görüyoruz. Dünya futbolunun son iki büyük yıldızını da izlediğimiz son büyük turnuva oldu. Bundan sonra dünya futbolu bu yıldızlara aç kalacak. Bu, turnuvanın izlenme oranını düşürür mü? İlgi azalır mı? Bunları önümüzdeki turnuvalarda göreceğiz.

FAS’IN PERFORMANSI AKILDA KALDI

Fransa son dünya şampiyonu. 2018 ve 2022’nin en istikrarlı takımı. Ama benim gönlüm - tabii ki hak eden kazansın ama- Messi’nin gelmiş geçmiş en büyük yıldız olarak portföyünde bir Dünya Kupası olmasını çok arzu ederim. Gerçekleşir mi bilemiyorum ama fikrim bu yönde. Akılda kalacak bir özellik de Fas’ın performansıydı...

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SERGEN YALÇIN

iKi TAKIMIN DA ŞANSLARI EŞiT

Dünya Kupası’nın tartışmasız en zor maçı... Net bir favorisi yok; ortada bir maç olacak. İki takımda da özellikleri olan futbolcular var. Kazanma şansları eşit. Arjantin’de Lionel Messi ve Fransa’da Kylian Mbappe skoru her an değiştirecek yetenekte.

ARDA TURAN

ARJANTiN’iN KUPAYI ALMASINI iSTERiM AMA GERÇEKLER ‘FRANSA KAZANIR’ DiYOR

Griezmann’ı seviyorum. Ama gönlüm Lionel Messi ve Arjantin’den yana. Onların kazanmasını ve kupayı kaldırmasını istiyorum. Bu benim isteğim ama futbolun gerçeği Fransa’nın kazanacağını söylüyor.

UĞUR MELEKE

BU SPORUN LiONEL MESSi’YE BiR DÜNYA KUPASI BORCU VAR FUTBOLU BAŞKA BiR SEViYEYE TAŞIDI

Sanırım en son Fransa’98’in finalinde bu kadar şanslıydık; tüm zamanların en iyisi argümanında yer alan iki büyüğü, Zidane ve Ronaldo’yu karşılıklı izlemiştik. Bu final de Mbappe-Messi’yi buluşturduğu için şanslıyız. Mbappe’nin aynen 1998 finalindeki Fransa gibi bir star oyuncu grubu var etrafında. Daha kaliteli, daha derin bir kadro. Messi’nin takımınınsa avantajı duygusal seviyesi. İştahı ve kolektif bilinci.

JORDAN, M.ALi VE MARADONA GiBi

Bazı sporcular bir sporu çok iyi yaparlar: LeBron James gibi. Ya da Cristiano gibi. Ama bazıları vardır ki o sporu alıp başka bir seviyeye taşırlar. O spora dokunurlar, onu değiştirirler: Michael Jordan gibi. Muhammed Ali gibi. Maradona ve Messi gibi. O yüzden futbolun Messi’ye bir Dünya Kupası borcu var zaten. Bu maç 90 dakikada bitmese dahi iki buçuk-üç saatin sonunda Messi’nin gözyaşlarıyla biteceği kesin. Umarım onlar sevinç gözyaşları olurlar.

MEHMET ARSLAN

‘ViVA ARJANTiN, ViVA MESSi’ DiYORUM PENALTI ATIŞLARI iHTiMALi DAHA BÜYÜK

Avrupa’daki mekanikleşmiş futbolu sevmiyorum. Latin Amerika futbolu daha özgür, daha yaratıcı. Ve o özgürlüğün sembolü de Messi. Tüm kalbimle, “Viva Arjantin, Viva Messi” diyorum. Ve futbol dünyasının en büyük yıldıza bir kupa ile veda etmesini diliyorum. Skor tahminim ise tek gol farkla Arjantin. Ama penaltı atışları ihtimali daha büyük.

FIRAT AYDINUS

ARJANTiN BASKI ALTINDA OYNAYACAK FRANSA TAKIM OYUNU FARKIYLA KUPAYI ALIR

Şu ana kadar Arjantin galibiyetleri Messi üzerinden okundu. Fransa galibiyetleri ise Mbappe’nin varlığına rağmen sistem ve takım olgusu üzerinden değerlendirildi. Final maçında tüm dünyadaki Arjantin sempatizanlarının Arjantin Milli Takımı üzerinde olumsuz bir baskı oluşturacağı kanaatindeyim. Ve buna ek olarak birçok eksiğine rağmen bireysel yeteneğe mahkum olmayan, takım oyununu ön planda tutan Fransa kupayı alır.