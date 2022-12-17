Fransa'da Karim Benzema'dan Cumhurbaşkanı Macron'un final teklifine ret

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Fransa Milli Takımı'na seçilen; ancak turnuvanın hemen öncesinde sakatlanan Karim Benzema'ya Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'dan final maçına katılma daveti geldi. Ancak Benzema, Macron'un bu teklifini reddetti.

ESPN'in elde ettiği bilgelere göre, turnuvanın hemen başında sakatlığı nedeniyle ülkesine giden Benzema'ya başkanlık uçağıyla birlikte Doha'ya gitme teklifi geldi. Ancak Benzema, eski milli oyuncu Laurent Blanc, Zinedine Zidane ve Michel Plati'ni gibi bu teklifi kabul etmedi.

Bir başka oyuncu Lucas Hernandes'in de uçakta olmayacağı bildirildi. Macron ve eşi Brigitte'nin uçağında Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku ile birlikte 1980'lerde Fransa Milli Takımının formasını giyen Alain Giresse ile Judo Olimpiyat şampiyonu Teddy Riner de olacak.

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MİLLİ TAKIMLA MADALYASI YOK

Sakatlığı nedeniyle ülkesine dönen Benzema, Fransa'nın Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmadı. FIFA kurallarına göre, Benzema da madalya alabilecek. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, sakatlıktan kurtulan Benzema'nın oynayıp oynayamayacağı sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

Daha önce skandallar nedeniyle milli takımdan uzun süre uzak kalan Karim Benzema; son olarak 2014 Dünya Kupası'nda kadroya girmişti.

Cuma günü Benzema ise Instagram'dan final maçında oynayıp oynamayacağı konusunda "İlgilenmiyorum" yorumunu yaptı. ESPN'e bir kaynak Benzema'nın finaller ile ilgili düşüncelerini, "Tamamen takımın arkasında ve onların şampiyon olmasını istiyor, bir bakıma onun olacak olan bu şampiyonluğu kazanmalarını istiyor" sözleriyle aktardı. (NTV Spor)