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Romain Saiss'tan Hırvatistan-Fas maçı sonrası hakeme tepki! Üzerine yürüdü, gergin anlar...

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#Dünya Kupası#Fas#Hırvatistan
Romain Saisstan Hırvatistan-Fas maçı sonrası hakeme tepki Üzerine yürüdü, gergin anlar...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 20:21

Hırvatistan'ın Fas'ı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası üçüncüsü olduğu maçın ardından Beşiktaşlı Romain Saiss, hakeme tepki gösterdi.

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2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken mücadele sonrası gergin anlar yaşandı.

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Karşılaşmanın ilk yarısında bir pozisyonun ardından hakem Abdulrahman Al Jassim'in aut kararı vermesi sonrası Faslı futbolcular uzun süre köşe vuruşu itirazında bulundu.

Sık sık Katarlı hakemin kararları sonrası tepki gösteren Faslı oyuncular, mücadelenin son bölümünde ise penaltı beklediği pozisyonda istediği kararı alamadı.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Kuzey Afrikalı futbolcular, hakeme uzun süre tepki gösterdi.

Romain Saisstan Hırvatistan-Fas maçı sonrası hakeme tepki Üzerine yürüdü, gergin anlar...

SAISS ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Beşiktaş'ın Faslı savunma oyuncusu Romain Saiss de Abdulrahman Al Jassim'in üzerine yürüyerek serzenişte bulunurken araya takım arkadaşları girdi. Achraf Hakimi'nin de sinirli olduğu anlar kameralara yansıdı.

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Fas Teknik Direktörü Walid Regragui de saha içerisine girerek hakemin yanına gitti ve itirazlarda bulundu.

Romain Saisstan Hırvatistan-Fas maçı sonrası hakeme tepki Üzerine yürüdü, gergin anlar...

MESSI'NİN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Hırvatistan'ın ilk golünde asist yapan Ivan Perisic, Dünya Kupası'ndaki iyi performansını bu maçta da sürdürdü.

Son üç Dünya Kupası'nda toplam 11 gole direkt etki eden Hırvat yıldız, bu alanda yapılan sıralamada ikinci sırada. İlk sırada olan isim ise Lionel Messi.

MAÇIN OYUNCUSU GVARDIOL

Yarı final karşılaşmasında Messi'nin asist yaptığı pozisyonda yer alan ve tüm hafta en çok konuşulan isimlerden biri olan Hırvat stoper Josko Gvardiol, üçüncülük maçının en iyi oyuncusu seçildi.

Romain Saisstan Hırvatistan-Fas maçı sonrası hakeme tepki Üzerine yürüdü, gergin anlar...

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#Dünya Kupası#Fas#Hırvatistan

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