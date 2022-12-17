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Son Dakika: 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncüsü Hırvatistan! Fas 2 golle kaybetti

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#Dünya Kupası 2022#Hırvatistan#Fas
Son Dakika: 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncüsü Hırvatistan Fas 2 golle kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 20:23

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup ederek üçüncü oldu.

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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hırvatistan, 7. dakikada Gvardiol'un kafa vuruşuyla öne geçti.

Yalnızca 2 dakikada sonra Fas, Darri ile bulduğu golle yanıt verdi ve skora denge geldi.

GALİBİYET GOLÜ ORSIC'TEN

İlk yarıda son sözü ise 42. dakikada Orsic söyledi ve devreye Hırvatistan'ın üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından ise gol sesi çıkmadı ve bronz madalyanın sahibi Hırvatistan oldu.

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İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Majer, Kramaric, Orsic, Livaja.

Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Dari, Attiat-Allah, Amrabat, Sabiri, El Khannouss, Ziyech, Boufal, En-Nesyri.

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#Dünya Kupası 2022#Hırvatistan#Fas

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