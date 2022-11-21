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Dünya Kupası'nda her maçta 10 hakem görev yapıyor

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Katar#FIFA
Dünya Kupasında her maçta 10 hakem görev yapıyor
Murat Fevzi Tanırlı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

2022 Dünya Kupası’ndaki her maçta 10 hakem görev yapacak.

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FIFA tarafından ilk kez uygulamaya konulan sistemin detayları şöyle: · 1 düdük hakemi.

· 2 yardımcı hakem.

· 1 dördüncü hakem.

· 1 Yedek yardımcı hakem.

· 1 VAR.

· 1 AVAR.

· 1 OVAR (Ofsayt VAR. İlk kez uygulanan Yarı Robotik Sistem’i kontrol eden hakem).

· 1 SVAR (Supervisor VAR... VAR odasındaki genel denetim hakemi.)

· 1 Stand-By VAR (Acil durum VAR’ı. Merkezle bağlantı kopması vb. durumlarında devreye girecek hakem.)

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YARI OTOMATiK OFSAYT SiSTEMi iLK KEZ DEVREDE

Katar-Ekvador maçında, yeni geliştirilen Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez kullanıldı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Enner Valencia’nın attığı golde Ekvadorlu futbolcunun kılpayı farkla ofsaytta olduğu bu sistem sayesinde tespit edildi. VAR’ın ‘Pozisyon ofsayt’ uyarısının ardından hakem Daniele Orsato golü geçersiz saydı.

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