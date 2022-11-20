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Enner Valencia: 'Tarihi bir gol, çok sevindim'

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#Valencia#Katar#Ekvador
Enner Valencia: Tarihi bir gol, çok sevindim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 22:13

Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, Katar'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar'a 2 gol atan Enner Valencia, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Enner Valencia'nın sözleri;

Bizi desteklemek için Katar'a gelen tüm Ekvadorlular'a teşekkür ediyor. Bize inandılar ve buraya kadar geldiler. Bu milli takımı oluşturan hepimiz adına hepsine, burada bulunan ailelerimize müteşekkiriz

TAKIMIMIZA İNANIYORUZ

Takımımıza inanıyoruz. Bugün gruptan çıkma adına ilk adımı attık. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz

ZEVK ALIYORUZ

Bu gol tarihi bir gol ve çok sevindim, inkar edemeyeceğim. Beni en mutlu eden şey ülkemin ve takımın yüzünü güldürmek. Her antrenmandan zevk alıyoruz. Her maçtan keyif alıyoruz. Bu harika bir takım. Başarıları hak ediyoruz ve daha fazlasının olacağını da biliyoruz

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#Valencia#Katar#Ekvador

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