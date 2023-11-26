Dries Mertens, Galatasaray-Ankaragücü maçında hayran bıraktı! 'Hep doğruyu yapıyor, Müller gibi...'

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Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray, puanını 34'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Art arda 5. mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.

MERTENS'TEN 2 GOL

Gaalatasaray'ın gollerini 37. dakikada Icardi, 45 ve 59. dakikalarda Mertens ve 70. dakikada Zaha attı.

YİNE ALANYASPOR

Dries Mertens, Süper Lig kariyerinde hem gol attığı hem de asist yaptığı iki maçı da Alanyaspor karşısında oynadı. (Kasım 2023 & Nisan 2023)

Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke ve Engin Kehale de Mertens'in performansına övgülerde bulundu.

UĞUR MELEKE: ALAN YORUMLAYICI MERTENS

Belçikalı, kendisine ihtiyaç duyulduğunda hep hazır. Dün akşam Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, maç öncesi aynen şu sözcükleri söyledi mikrofonlara: “Oyunu hızlandırmamamız lazım.” Fatih Tekke harika bir santrfordu, onu seyretmek büyük keyifti. Umarım en az o kadar iyi bir teknik direktör olur ancak yolculuğun henüz başındaki genç bir hocanın, hedefleri-hayalleri olan bir teknik adamın bir müsabaka öncesi “oyunu hızlandırmamamız lazım” demesi bir sporsever olarak üzdü beni. Elbette Fatih Hoca’nın kendisine göre haklı gerekçeleri olabilir. Ben farklı bir şey kastettim diyebilir, kadromun kalitesi bu, sıralamada diplerdeyiz diyebilir. Ama eğer Mourinho Uniao Leiria’yı, ya da Sarri Pescara’yı çalıştırırken hedefleri ‘oyunu hızlandırmamak’ olsaydı, şu an bulundukları noktalara gelemezlerdi. “Dilimizin sınırları dünyamızın sınırlarıdır” demiş Wittgenstein. Dünyayı değiştirmeye kendimizden, kendimizi değiştirmeye de dilimizden başlamamız gerekiyor bence.

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ÇÖZÜM ÜRETİCİ

Eğer bir takım Galatasaray’ın karşısına ‘oyunu hızlandırmamak için’, ‘geride maaile kapanıp boşluk vermemek için’ çıkıyorsa, orada çözüm üretici genelde Mertens oluyor. Almanlar’ın Thomas Müller için kullandığı bir tabir var, ‘raumdeuter’ diye. Alan/ boşluk yorumlayıcı anlamına geliyor bu terim. Bu sezon Galatasaray’da Mertens’in rolü iki sebeple Müller’e benziyor:

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1) Yaşı artık belli bir seviyeye geldi. Tüm müsabakalarda oynamıyor, gücü 90 dakikaya yetmeyebiliyor. Ancak ona ihtiyaç olduğunda hep orada. Hep hazır. Ve problem çözüyor.

TIPKI MÜLLER GiBi

2) Mertens de aynen Müller gibi mobil oynuyor. İkinci santrfor rolünde statik kalmıyor, hareket ediyor. Ve bu hareketliliğin de temelinde bir mantık var. Sahayı yorumluyor, hangi bekin üzerine oynaması gerektiğini, kimin arkasına koşu yapabileceğini süzüyor. Ona göre seçiyor boşluğunu. Dün fırsatı Alanya’nın solunda gördü. Sağa yakın oynadı, sürekli orayı yokladı. Birinci golü oradan attırdı, üçüncüyü oradan attı. Dördüncüde de akıllı bir çapraz koşusu var.

3 gün sonra sezonun en kritik maçını oynayacak Galatasaray için Dries Mertens’in bu formu olumlu bir haber bence.

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ENGİN KEHALE: YAŞ 36, FUTBOLUN YARISI EDER

Galatasaray-Alanyaspor maçının hikayesi Dries Mertens üzerinden yazılır. Futbol, sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun zekâ ve yetenek ile oynanan bir oyun. Galatasaray, yüksek tempoda ve verimlilikte başlayamadığı Alanyaspor mücadelesinde, yıldızlarının performansıyla farka gitmeyi başardı. Bu 90 dakikanın hikayesi, Dries Mertens üzerinden yazılır. Ben onu biraz Agatha Christie romanlarındaki Belçikalı dedektif Hercule Poirot’a benzetiyorum. Dries, saha içerisinde -fiziksel durumunun el verdiği ölçüde- herkesi görüyor, her seçeneği analiz ediyor ve sonrasında doğru yere koşuyor, doğru yere pas atıyor ve tercihlerinin çoğunluğunu hatasız yapıyor. İcardi’ye attırdığı golde, topu almadan iki defa arkasına bakıp, son pası kafasında canlandırıp asisti yapması bunun iyi bir örneği. Yanına iki de gol ekledi Galatasaray’ın 10 numarası.

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TEKKE DE YETENEĞi SEÇTi AMA

Aslında Fatih Tekke, oyun kurabilen bir takım ile sahadaydı. O da saf mücadele yerine yetenekli bir 11 tercih etmiş, pas yaparak sarı kırmızılıların Ndombeleli orta sahasını geçebileceğini düşünmüştü. Zaman zaman bunu yapmayı başardılar fakat Sisto-Oğuz’un iki kenar olup, Efecan’ın savunmada Carlos Eduardo’yu ikilediği bir yapıda oyunu hatasız sürdürmek imkansızdı.

ÖVGÜYÜ HAK EDiYOR

Alanyaspor adına iyi geçen ilk yarım saatin ardından, Okan Buruk’un öğrencileri rakibin zaaflarını ortaya çıkarmaya başladı. İcardi’nin golünde Mertens’in rolü kadar, farklı isimlerle aynı hücumu Galatasaray’ın sezon başından beri defalarca oynadığını da söylemek gerek. Set oyunundaki bu tekrarlanmış becerilerde teknik ekip de büyük bir övgüyü hak ediyor. Alanya maçı, Şampiyonlar Ligi ve ocak ayındaki Afrika Kupası maçları öncesinde Okan Buruk’a önemli birkaç mesajı iletti. Oyundan büyük fireler vermeden rotasyon yapılabileceği. Mertens’in halen bu takımda önemli bir rolü olduğu. Ndombeleli pasa dayalı bir set oyununun da denenebileceği. En büyük ikilem de çarşamba günü Kerem Aktürkoğlu’nun ilk 11’de başlayıp başlamayacağı olacak.

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