Dominik Livakovic'i eski hocası Ante Cacic anlattı: 'Fenerbahçe'nin yaptığı anlaşma...'

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Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Dinamo Zagreb’den Hırvat kaleci Dominik Livaković’in transferi konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekibe imza için İstanbul’a gelen başarılı eldiven, sağlık kontrolü sonrasında resmi sözleşmeye imza atacak.

28 yaşındaki kalecinin Hırvatistan Milli Takımı ve Dinamo Zagreb’den antrenörü olan 69 yaşındaki deneyimli teknik adam Ante Čačić, transferle alakalı yorumlarını aktarırken, Hırvat kalecinin son dönemdeki performansıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Hırvat teknik adam Ante Čačić’in açıklamaları şu şekilde:

“FENERBAHÇE, AVRUPA’NIN EN İYİ KALECİLERİNDEN BİRİNE SAHİP OLDU”

Dominik Livaković, hem Dinamo Zagreb hem de Hırvatistan Milli Takımı’nda gösterdiği performansla Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe transfer olmayı hak etti. Bu transferle Fenerbahçe iyi bir anlaşma yaptı çünkü Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birine sahip oldu. Olağanüstü ve hassas bir oyun anlayışı var. Sahadaki oyunu analiz edebiliyor. Çizgide harika bir refleksi var ve önemli olan oyuna dahil olabilmesi. Her iki ayağıyla da oynayabiliyor. Hırslı, disiplinli, çalışkan ve gerçek bir profesyonel. Fenerbahçe için kesinlikle büyük bir kazanç.

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“HIRVATİSTAN’IN 2022 DÜNYA KUPASI’NDA MADALYA KAZANMASINDA HAYATİ BİR ROL OYNADI”

2022 Dünya Kupası’nda turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçilmesi bile onun mükemmel bir kaleci olduğunu doğruluyor. Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda elde ettiği sonuca kesinlikle büyük katkı sağladı. Grup aşamasında Belçika'ya karşı oynanan maçta ve daha sonra Brezilya'ya karşı sadece normal oyun süresinde değil penaltı atışları sırasında da gösterdiği performans ve yaptığı kurtarışlar kesinlikle harikaydı. Harika performansı ve kurtarışlarıyla Hırvatistan'ın madalya kazanma yolunda ilerlemesinde hayati bir rol oynadı.

“LİVAKOVİC’İN, HIRVATİSTAN’IN SAHİP OLDUĞU EN İYİ KALECİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİM”

Livaković, o zamanlar Hırvatistan'ın birinci lig kulübü olan NK Zagreb'de oynamaya başladığında sadece 17 yaşındaydı ve o zamanlar dikkatleri üzerine çekmişti. Dinamo Zagreb'e transferi onun kalitesini doğruladı. Bir keresinde LİVAKOVİC’in, Hırvatistan'ın sahip olduğu en iyi kaleci olduğunu söylemiştim ve onun FENERBAHÇE için bir katma değer ve güç olacağına inanıyorum. Büyük bir kulübe transfer oldu ve gelecekte de harika sonuçlar almaya devam edeceğine inanıyorum.