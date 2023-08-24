Son Dakika: Livakovic sonrası Fenerbahçe'den bir transfer daha! '6 numara' geliyor...

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Fenerbahçe'de yapılan üst üste transferlerin ardından kadro büyük ölçüde şekillenirken, sarı lacivertliler eksik tek bölge 6 numara pozisyonu için kolları sıvadı.

Sarı lacivertlilerde son olarak kaleci transferinde mutlu sona ulaşılırken Dominik Livakovic kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Altay Bayındır ise sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun yaşanmaz ise Manchester United'ın yolunu tutacak.





Son gelişmelerin ardından ise ana odak 6 numara transferi...

Fenerbahçe, Milan'ın merkez orta sahası Rade Krunic için ilk etapta 5 milyon euroluk teklif yapmış, daha sonra bu rakamı 8-9 milyon euro bandına taşımıştı. Oyuncuyu çift haneli rakamların altına bırakmak istemeyen Milan, oyuncuyla sözleşme uzatma fikrine de soğuk değil. Transferin uzamasındaki en büyük engel bu gözükse de oyuncu Fenerbahçe'ye gitmek istediğini kulübüne iletti.

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Milan’ın, Rade Krunic’i kolay kolay bırakmak istememesinin altında ayrıca, yerine henüz bir oyuncu bulamaması yatıyor. Çünkü İtalyanlar, orta saha bölgesinde Sandro Tonali’yi Newcastle’e sattı ve bir diğer futbolcusu Ismael Bennacer de yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Krunic’in ayrılma baskısına daha fazla dayanamayacağı düşünülen Milan’ın, bu bölge için farklı oyuncularla görüşme sağladığı biliniyor.

BİR GÖRÜŞME DAHA GERÇEKLEŞECEK

Vatandaşı Edin Dzeko ile de sık sık görüşen Krunic'in bir an önce Fenerbahçe'ye gelmek istediği öğrenilirken bu transferin önümüzdeki hafta neticelenmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE ALTERNATİF İSİMLERİ BEKLETİYOR

Sarı lacivertlilerde, İsmail Kartal'ın sistemi için en uygun isim olarak gördüğü Krunic transferi gerçekleşmezse farklı adaylar gündeme gelecek.

Sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek Jorginho, özellikle sosyal medyada taraftarın transferini en fazla istediği isim konumunda. Arsenal forması giyen ve 25 milyon euro market değerine sahip İtalyan oyuncu, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.

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8 numara pozisyonuna Fred'i transfer eden Fenerbahçe'de gündeme gelen bir başka orta saha Tanguy Ndombélé olmuştu. Fakat bu oyuncunun tam olarak 6 numara özelliklerini karşılamıyor olması sebebiyle İsmail Kartal'ın Krunic ısrarı sürüyor.





İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ve transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Jorginho'nun menajeri Joao Santos, oyuncusunun geleceği hakkında geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunmuş, "Jorginho Arsenal'de kalacak. Oyuncum İngiltere'de çok mutlu. Suudi Arabistan ve İspanya ekiplerinden teklif alsa da Arsenal'de devam etme kararı aldı." şeklinde konuşmuştu..

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2022-23 sezonunun devre arasında Chelsea'den Arsenal'e transfer olan 31 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, kırmızı-beyazlı forma ile çıktığı 16 maçta 1 asist ile oynadı.