Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic İstanbul'da

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Kaleci transferi için uzun süredir uğraş veren ve Dominik Livakovic'le her konuda anlaşan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'le de anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i renklerine bağladı.

İstanbul'a iniş yapan Hırvat kaleciyi kulüp yetkilileri karşıladı. Hırvat eldiven, daha sonra Fenerbahçe atkısıyla ilk pozunu verdi.





TRANSFERİ MALİ DETAYLARI

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferi için Dinamo Zagreb ile 9+1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı belirtiliyor. Sarı lacivertli kulübün ödemeyi 3 taksitle yapacağı kaydediliyor. Başarılı eldiven ile ise 4+1 yıllık sözleşme imzalacağı öne sürülüyor.



12. TRANSFER

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Fenerbahçe; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic ile birlikte bu sezonki 12.transferini gerçekleştirdi.