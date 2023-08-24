×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic İstanbul'da

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Livakovic#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 13:23

Fenerbahçe’nin yeni kalecisi Dominik Livakovic İstanbul’a geldi.

Haberin Devamı

Kaleci transferi için uzun süredir uğraş veren ve Dominik Livakovic'le her konuda anlaşan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'le de anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i renklerine bağladı.

İstanbul'a iniş yapan Hırvat kaleciyi kulüp yetkilileri karşıladı. Hırvat eldiven, daha sonra Fenerbahçe atkısıyla ilk pozunu verdi.

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni kalecisi Dominik Livakovic İstanbulda

TRANSFERİ MALİ DETAYLARI

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferi için Dinamo Zagreb ile 9+1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı belirtiliyor. Sarı lacivertli kulübün ödemeyi 3 taksitle yapacağı kaydediliyor. Başarılı eldiven ile ise 4+1 yıllık sözleşme imzalacağı öne sürülüyor.

12. TRANSFER

Haberin Devamı

Fenerbahçe; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic ile birlikte bu sezonki 12.transferini gerçekleştirdi.

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni kalecisi Dominik Livakovic İstanbulda



DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına TRANSFER oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.

Hırvat futbolcu 2020 / 21 yılında Avrupa'nın en iyi 11'ine seçilmişti.

Gözden KaçmasınFenerbahçede İsmail Kartaldan Altay Bayındır ve Livakovic açıklamasıFenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Altay Bayındır ve Livakovic açıklamasıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Livakovic#Transfer

BAKMADAN GEÇME!