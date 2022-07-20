Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına Jorge Jesus damgası! Bir dakika durmadı, hamleler ve oyun...

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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştığı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Jorge Jesus'un kenardaki hareketleri, hamleleri ve ortaya konan oyun dikkat çekti.

YENİ TRANSFERLERDEN 2'SİNİ SAHAYA ÜSÜRDÜ

Fenerbahçede teknik direktör Jorge Jesus, geçtiğimiz sezondan 8 oyuncunun yanı sıra takıma yeni katılan Willian Arao ile Joshua Kinge ilk 11de forma verdi. Portekizli teknik adam geçtiğimiz sezonu Bursasporda geçiren ve kamp döneminde etkili bir şekilde performans gösteren İsmail Yükseki de Dinamo Kiev karşısında 11de sahaya sürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadeleye; Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, Rossi, Valencia, King 11i ile çıktı.

3 YENİ İSİM YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçenin Dinamo Kiev ile oynadığı maçta 3 yeni transfer yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekipte, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor yedekler arasında yer aldı.

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HÜCUM HATTINI KOMPLE DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmanın 0-0 devam etmesiyle birlikte oyuna hamlelerini geciktirmeyen Jesus, 63. dakikada King ve İrfan Can'ın yerine Lincoln ile Bruma'yı oyuna soktu.

Yalnızca 9 dakika sonrası ise Serdar Dursun ve Arda Güler, Valencia ile Rossi'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu değişikliklerin ardından maça başlayan hücum hattındaki 4 oyuncu da değişmiş oldu.

KENARDA HİÇ DURMADI

Maç boyunca yedek kulübesinde hareketli olduğu gözlemlenen Jorge Jesus, sık sık oyuncularını uyardı.

Fenerbahçe'nin başında ilk kez resmi maçına çıkan Portekizli çalıştırıcı, ikinci devrede Bruma'nın top kaybı yaptığı pozisyonda çılgına döndüğü de ekranlara yansıdı.

67 yaşındaki teknik adamın son bölümde de takımı atağa çıkarken geri geri koşarak takımına destek vermesi ve maçı yaşaması da dikkat çekti.

TARAFTAR MEMNUN

Sarı-lacivertli taraftarlar, Dinamo Kiev karşısında ortaya konan oyundan memnun olduklarını dile getiren çok sayıda paylaşımda bulundular.

DINAMO KIEV'İN ŞUTU YOK

Karşılaşmada Fenerbahçe, 8 kez rakip kaleyi yoklarken Ukrayna ekibi isabetli şut çekemedi. Ayrıca topla oynama alanında da temsilcimizin yüzde 61'e 39 üstünlüğü oluştu.

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