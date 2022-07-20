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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan maç sonu transfer sorusuna yanıt!

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer
Fenerbahçede Jorge Jesustan maç sonu transfer sorusuna yanıt

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

Oynadığımız ilk ciddi maçtı. Zor bir rakiple eşleştik, çoğu oyuncu Ukrayna milli takımında oynuyor. İyi bir maç çıkardık. Rakibimizin bir tane bile tehlikesi yoktu. Biz pozisyonlar ürettik, eksik olan şey son vuruş kalitemizdi.

TURU GEÇMİŞ DEĞİLİZ

İkinci maçta taraftarımızın desteği önemli bir avantaj. Onların yaratacağı atmosfer rakip üzerinde psikolojik baskı oluşturacaktır. Buradan berabere ayrıldık diye turu geçmiş değiliz. İkinci maça en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz.

TRANSFERİ KONUŞMAYA GEREK YOK

Şu anda transferi konuşmaya gerek yok çünkü 27'sinde bu takıma karşı ikinci maçımız var. Elimizdeki oyuncular turu geçebilecek kapasiteye sahip. İkinci maçta oynayamayacak oyuncuları konuşmaya gerek yok.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer

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