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Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe (Maç özeti)

#Fenerbahçe-Dinamo Kiev Maçı#Uefa#Avrupa Ligi
Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe (Maç özeti)

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya'daki maçta Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalarak rövanş için avantaj elde etti.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçından fotoğraflarDinamo Kiev - Fenerbahçe maçından fotoğraflar
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçından fotoğraflar

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

3. ön eleme turuna yükselecek takımı belirleyecek rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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JESUS BÜTÜN KOZLARINI OYNADI

Golsüz sona eren ilk yarının ardından ikinci yarıya stoperde Serdar Aziz - Tisserand değişikliğiyle başlayan Jorge Jesus, 62. dakikada İrfan Can ve Joshua King'in yerine Lincoln Henrique ile Bruma'yı aldı. Portekizli teknik adam 72. dakikada ise Valencia ve Diego Rossi'yi kenara alıp Serdar Dursun ile Arda Güler'i oyuna sürdü. Maçın son bölümünde kontrolü elinde tutan ve gole yakın taraf olan Fenerbahçe skoru lehine değiştiremedi.

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3 YENİ TRANSFER YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçenin Dinamo Kiev ile oynadığı maçta 3 yeni transfer yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekipte, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor yedekler arasında yer aldı.

ALİ KOÇ VE YÖNETİM KURULU STATTA İZLEDİ

Fenerbahçede başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri mücadeleyi statta takip etti. Ali Koça, Selahattin Baki, Can Gebetaş, Fethi Pekin, Bekir İldem, Ömer Okan, Simla Türker Beyazıt, Ruşen Çetin, Özgür Özaktaç eşlik etti.

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TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Polonyada da yalnız bırakmadı. Miejski Stadı’nda oynanan maçta hem Polonyadan hem de çevre ülkelerden gelen taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Öte yandan tribünlerde Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını giyen seyircilerin de olduğu görüldü.

UKRAYNA ULUSAL MARŞI OKUNDU

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesinde UEFAdan alınan özel izinle statta Ukrayna Ulusal Marşı okundu. Marşın ardından statta yer alan bütün taraftarlar alkışladı.

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Fenerbahçe de seremoniye 'Savaşı Durdurun' mesajı yazılı tişörtlerle çıktı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanattan Rossi’nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Joshua King’in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
14. dakikada sol kanattan Ferdi’nin ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Valencia’nın kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.
32. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Ferdi’nin şutunda kaleci gole izin vermedi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol kanattan Dinamo Kiev’in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Popov’un kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
67. dakikada Valencia’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rossi’nin şutu kaleyi bulmadı.
80. dakikada sol kanattan topla buluşan Lincoln’ün pasında topla buluşan Bruma’nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Stat: Miejski
Hakemler: Glenn Nyberg xx, Mahbod Beigi xx, Andreas Söderqvist xx
Dinamo Kiev: Bushchan xx, Kedziora xx, Zabarnyi xx, Popov xx (Syrota dk. 83 ?) Dubinchak xx, Shaparenko xx, Sydorchuk xx, Tsygankov xx (Karavaev dk. 88 ?), Verbic xx (Vanat dk. 83 ?), Buyalskiy xx (Garmash dk. 78 x), Besedin xx
Yedekler: Neshcheret, Boyko, Vivcharenko, Burda, Tymchyk, Andriyevskiy, Kravchenko, Antyukh
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Fenerbahçe: Altay xx, Osayi-Samuel xx, Serdar Aziz x (Tisserand dk. 46 x), Szalai xx, Ferdi xx, Arao xx, İsmail Yüksek xx, İrfan Can Kahveci x (Bruma dk. 64 x), Rossi xx (Arda Güler dk. 72 xx), King x (Lincoln dk. 64 x), Valencia x (Serdar Dursun dk. 72 x)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Novak, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Crespo, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sarı kartlar: Sydorchuk, Besein, Garmash (Dinamo Kiev), King, Serdar Dursun (Fenerbahçe)

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Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe (Maç özeti)

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#Fenerbahçe-Dinamo Kiev Maçı#Uefa#Avrupa Ligi

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