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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçında penaltı itirazı! VAR olmadığı için...

#Dinamo Kiev Fenerbahçe#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçında penaltı itirazı VAR olmadığı için...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe'de maçın ilk yarısındaki penaltı itirazları sonuçsuz kaldı.

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya'da Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe maçın başlarında penaltı bekledi.

Mücadelenin 19. dakikasında Enner Valencia, ceza alanı solundan yerden gelen topa vurmak isterken yerde kaldı ve hakeme baktı. İsveçli hakem Glenn Nyberg oyunu devam ettirdi.

Pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcuların penaltı itirazları da sonuçsuz kaldı.

Sosyal medyada da pozisyonun penaltı olduğu yönünde görüşler paylaşıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında VAR sistemi kullanılmadığı için pozisyonun kontrolü yapılamadı ve oyun devam etti.

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#Dinamo Kiev Fenerbahçe#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi

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