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Son Dakika: Kim Min-Jae'nin yeni adresi değişti! Maaşı bile belli oldu... Son anda devreye girdiler ve işler tersine döndü...

#Transfer#Kim Min Jae#Fenerbahçe
Son Dakika: Kim Min-Jaenin yeni adresi değişti Maaşı bile belli oldu... Son anda devreye girdiler ve işler tersine döndü...

Fenerbahçe macerasının sonuna gelen Kim Min-Jae için Napoli yeniden devreye girerek Rennes'in planlarını altüst etti. İtalyan temsilcisinin bu sabah gerçekleşen görüşmedeki yeni teklifi transferin seyrini değiştirdi. Son anda devreye girilmesinin ardından Kim Min-Jae'nin olası yeni adresi değişti ve transferin mali detayları sızdı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae'nin sarı lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin kritik ve kafa karıştırıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Rennes ile imza aşamasına geldiği için Fenerbahçe'nin UEFA listesine ismi yazılmayan Güney Koreli stoper, kariyerine Fransa yerine İtalya'da devam edebilir.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, uzun süredir Kim Min-Jae ile ilgilenen Napoli'nin söz konusu transferde imza aşamasına geldiğini öne sürdü. Haberde, İtalyan temsilcisinin, Güney Koreli oyuncuyu adım adım kadrosuna katmaya yaklaştığı belirtildi.

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SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Transfer görüşmelerinde bulunmak için geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan ayrılarak Lizbon'da bulunan menajerinin yanına giden Kim Min-Jae ile bu sabah yeniden bir görüşme gerçekleştiren Napoli yönetimi, imaj hakları ve menajer komisyonu gibi konuları masaya yatırarak imzaya bir adım daha yaklaştı.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK

25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma aşamasına gelen Napoli'nin son pürüzlerin giderilmesinin ardından Fenerbahçe ile masaya oturacağı ve serbest kalma bedelini ödeyerek başarılı savunmacıyı resmen kadrosuna katacağı belirtildi.

20 MİLYON EURO BONSERVİS VE 2.5 MİLYON EURO MAAŞ İDDİASI

İtalyan basınında yer alan bir başka haberde ise söz konusu transferin madde detaylarına ilişkin farklı detaylar paylaşıldı. Haberde, Napoli'nin Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis ödeyeceği ve oyuncunun kendisine 2.5 milyon Euro maaş verileceği belirtildi.

JORGE JESUS: KIM MIN-JAE KONUSU BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecekleri mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kim Min-Jae'nin olası ayrılığına ilişkin konuştu.

Portekizli çalıştırıcı, "Kulübümüzün Kim Min-Jae konusunda yapabileceği bir şey yok. İlgilenen takım serbest kalma maddesini ödeyip alabiliyor. Jorge Jesus: Kim Min Jae konusu benim için sürpriz oldu. 3 gün önce haberim oldu." dedi.

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Son Dakika: Kim Min-Jaenin yeni adresi değişti Maaşı bile belli oldu... Son anda devreye girdiler ve işler tersine döndü...

 

RENNES'E İMZA ATACAK DERKEN İŞLER NASIL DEĞİŞTİ?

Rennes ve Napoli gibi birçok kulübün transfer listesinde yer alan Güney Koreli savunmacı için fesih bedelini ödemeyi kabul eden Rennes Kulübü, Fenerbahçeli idarecilerle İstanbul'da bir araya gelirken transferin kısa sürede açıklanması bekleniyordu.

Rennes ile Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae konusunda büyük aşama kaydettiği konuşulurken Fransız basınından gelen bir başka habere göre transferde işler değişti. L'Equipe'in aktardığı habere göre, Napoli ve bir Premier Lig ekibinin Kim Min-Jae için yeniden devreye girmesi ve İtalyan kulübünün daha cazip bir teklifle gelmesiyle Rennes başka isimlere yönelme kararı aldı.

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Güney Koreli savunmacı için Napoli'nin 20 milyon Euro bonservis teklif ettiği ancak İtalyan ekibinin bu ücreti iki taksitte ödeme önerisinin sarı lacivertli kulübe daha cazip geldiği kaydedildi. Yine haberde Kim Min-Jae için Napoli ve Rennes'in yanı sıra Premier Lig'den bir kulübün de devreye girdiği belirtildi.

GEÇEN SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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#Transfer#Kim Min Jae#Fenerbahçe

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