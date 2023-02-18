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Depremzedeler için yapılacak yeni yardım projesinin detayları ortaya çıkıyor! Messi, Neymar, Mbappe ile omuz omuza Türkiye

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#Deprem#Futbol#Yardım
Depremzedeler için yapılacak yeni yardım projesinin detayları ortaya çıkıyor Messi, Neymar, Mbappe ile omuz omuza Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 07:00

Futbol ailesinin 1 Mart’ta hayata geçireceği yeni yardım projesinin detayları ortaya çıkıyor. Depremzedeler için güç birliği yapan TFF ve Süper Lig kulüpleri, 1 Mart Çarşamba günü, beİN Sports başta olmak üzere TV kanallarından yayınlanacak programda bağış toplayacak. Kampanyaya destek veren PSG’nin yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe’nin yanı sıra çok sayıda futbolcunun imzalı formaları açık artırmada satılacak.

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Trabzonspor’un önceki gün Basel ile oynadığı ve 1-0 kazandığı UEFA Konferans Ligi karşılaşması, futbol tarihinde bir ‘ilk’e sahne oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Süper Lig’de mücadele eden kulüplerin başkanları ve temsilcileri Akyazı Stadı’ndaki maçı tribünde yan yana izledi.

Sportif rekabeti bir kenara kaldırıp depremzedeler için güç birliği yapan başkanlar önceki gün maçtan evvel Trabzonspor’un verdiği yemekte bir araya geldi. Yemekte konuşulan tek konu depremzedelere yapılacak yardımların nasıl artırılacağı idi. Kulüplerin kendi başlarına organize ettiği yardım kampanyalarının dışında TFF 20 milyon lira bağışlamış ve ayrıca toplam maliyeti 59 milyon lira tutan 1.000 adet konteynerin afet bölgesine gönderileceğini açıklamıştı. Bu konuda çeşitli fikirler ortaya atıldı, görüş alışverişinde bulunuldu.

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HEDEF 10 BiN ADET KONTEYNER 

Yemekli toplantıda TFF’nin 1 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceği yeni yardım projesi de konuşuldu. ‘Omuz Omuza Türkiye’ sloganıyla geliştirilen proje kapsamında 1 Mart Çarşamba günü yayıncı kuruluş beİN Sports başta olmak üzere tüm spor kanalları ortak canlı yayın yaparak depremzedeler için bağış toplayacak. Kampanyaya destek veren Paris Saint-Germain (PSG), dünyaca ünlü futbolcuları Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe’nin imzalı formalarını, açık artırma yoluyla satılması için bu projeye aktaracak. Programda buna benzer birçok etkinlik gerçekleştirilecek. TFF ve Süper Lig kulüpleri ‘Omuz Omuza Türkiye’ kampanyasından toplanacak bağışlarla konteyner sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor.

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TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ, KAMPANYAYLA İLGİLİ ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ

Hepimizi derinden sarsan büyük bir afet yaşadık. Kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allahtan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu büyük afetin sonucunda milletçe olağanüstü bir dayanışma başladı. Devletimiz, kurumlarımız, vatandaşlarımız hep birlikte harekete geçtik. Bu dayanışma ve yardımlaşma sürecinde Büyük Türk Futbol Ailemiz de yeniden son derece güçlü bir şekilde bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Futbol Federasyonumuz, kulüplerimiz sürekli istişare halinde afet bölgesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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Bugün de bu dayanışmanın bir adımını daha attık. Trabzonspor'un Basel ile oynadığı maçbirlikteliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sürece katkı sağlayan tüm kulüplerimize, taraftarlarımıza, teşekkür ediyorum.

Yardımlaşma ve dayanışmamızı daha ileri boyuta taşıyacağız. 1 Mart 2023 Çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonumuzun öncülüğünde tüm kulüplerimizin katılımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile uluslararası boyutu olan örnek bir kampanya başlatıyoruz: 'OMUZ OMUZA TÜRKİYE' adını verdiğimiz bu organizasyon başta Süper Lig yayıncı kuruluşumuz beIN Sports olmak üzere, tüm spor kanallarımızın da bu tarihi ve anlamlı ortak yayına ekranlarını açmasını arzu ettiğimiz, Büyük Futbol Ailemizin tüm değerli kurumları ve fertlerinin katılımı ile 10.000 konteyner hedefiyle afetzede vatandaşlarımızın geçici barınma merkezlerinde sağlıkla konaklamalarını sağlayacak bir organizasyonu başlatıyoruz. Bu büyük afetten etkilenen bölgedeki altyapıdan A takımlara kadın erkek tüm futbolcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, gözlemcilerimize, kulüplerimize de hep birlikte sahip çıkarak dayanışma ve yardımlaşmamızı sürdüreceğiz. OHAL ilan edilen şehirlerimizde kulüplerimizin ligden çekilme taleplerini de Yönetim Kurulu kararımızla kabul ettik. OHAL Bölgesi dışında depremden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen kulüplerimizle de sürekli iletişim içerisindeyiz. Onların da ihtiyaçlarını tek tek dinliyoruz. Liglerine devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

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Sporun, futbolun birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz bu örnek organizasyona dünyadan da futbol ailesinin değerli üyelerini davet ediyoruz. Fenerbahçe formasıyla enkazdan çıkan vatandaşımıza sevinçten göz yaşı döken Trabzonsporlular, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, ya da enkazdan çıktığı anda en büyük Beşiktaş diye bağıran evladımızın coşkusuyla sevinen Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Trabzonsporlular ya da bugün yarın Fenerbahçe stadyumunda kan bağışında bulunan tüm takım taraftarlarımızı, birbirlerinin stadyumlarında afet bölgesi için ayni bağış organizasyonları yapan tüm takım taraftarlarımızı 1 Martta başlatacağımız OMUZ OMUZA TÜRKİYE kampanyasına katılmaya davet ediyorum.

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Bu afet sonrasında oluşan dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için omuz omuza vereceğiz. Omuz omuza verip gelecek nesillere örnek olacağız. Omuz Omuza göz yaşlarımızı sileceğiz. Omuza verip dertlerimize derman olacağız.

Tekrar ilk günden bu yana bu büyük birlikteliğe en ufak katkı sağlayanından en büyük bağış yapanına kadar Büyük Futbol Ailemizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Yakında OMUZ OMUZA dayanışma ve yardımlaşma organizasyonumuzla ilgili daha detaylı bilgi vereceğiz.

Dayanışma ruhumuz daim olsun.

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#Deprem#Futbol#Yardım

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