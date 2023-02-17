Josef de Souza: Her zaman bir kız çocuğu evlat edinmek istemişimdir | Ali Koç'tan özür diledi

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Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek Çin’e transfer olan deneyimli futbolcu Josef de Souza, yaptığı açıklamayla siyah beyazlı camiaya veda etti.

"Beşiktaş, Türkiye'ye geri dönüşümün kapılarını açan kulüp oldu. Beşiktaş'ı sonsuza kadar şükranla hatırlayacağım. Kariyerimi Beşiktaş'ta tamamlamak birçok kez aklımdan geçti. İlişki iyi giderken beklemediğiniz şeyler olabilir. Şu an Beşiktaş'tan ayrılmaktan acı duyuyorum. Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi, ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Uzaklarda da olsam artık 2 'kartal' daha var. 2 taraftarı daha var. Bu ayrılıkta herhangi bir suçlu yok, karşılıklı alınan bir karar. Bu ayrılık için doğru an gelmişti. Bu kulübe ve Türk halkına duyduğum aşk bitmeyecek. Bu sevdiğim ülkeye yakın zamanda döneceğimi de düşünüyorum."

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"HER ZAMAN BİR KIZ ÇOCUĞU EVLAT EDİNMEK İSTEMİŞİMDİR"

Türk halkı belki de yaşadığı en büyük trajediyi yaşadı. O insanlara destek olmaya çalıştığım için gurur duyuyorum. Daha önce de yardımlar yaptım ama bu durum farklı. Burada tekrar ayağa kaldırılması gereken bir bölge söz konusu. Mersin, Adana, Hatay'ı ziyaret etmek istedim. Kalbimi acıtan çok hikayeye tanık oldum. Kalbime dokundu bu hikayeleri dinlemek. Para toplama sebebim yüz yüze görüştüğüm çocuklara parayı ulaştırmaktı. Kriz durumlarında sadece yardım etmemek illegaldir. Kalbim buna elvermezdi bu yardımı yapmam gerekiyordu. Her zaman bir kız çocuğu evlat edinmek istemişimdir. Türkiye'de devam edebilirsem bunu yapabileceğimi öğrendim. Türkiye'de olamadığım için bu süreci başlatamıyoruz. Ama ayrılsam da o çocukların daha iyi bir hayat yaşaması için elimden geleni yapacağım."

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FENERBAHÇE'YE ATTIĞI GOLLER HAKKINDA

"Birçok insan gol sevincimden sonra beni karaktersiz olarak tanımladı. Benim için karaktersiz insan hile yapan, çalan insandır. Futbolcu hırsla attığı golü kutluyor diye karaktersiz olmaz. Ben tam olarak karakterimden dolayı o golü öyle kutladım. Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ama beni kucaklayan, bana destek veren, benim maaşımı ödeyen Beşiktaş'tı. Ben defansif orta sahayım ve 6 ayda bir gol atıyorum. 1 maçta 2 gol atıyorsam orada duygularımı kontrol etme ihtimalim yok. Ali Koç'tan burada özür dilemek istiyorum, bana kızdığını biliyorum. O dönemden beri benimle konuşmadı. Selamlaşmadı benimle. Türkiye'den dargın ayrılmak istemiyorum."