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Süper Lig'in 3 haftalık ve erteleme maçlarının programı belli oldu

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#Süper Lig#TFF#Deprem
Süper Ligin 3 haftalık ve erteleme maçlarının programı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 16:53

Spor Toto Süper Lig'de, 24., 25. ve 26. haftanın maç programı belli oldu. Ayrıca erteleme maçlarının tarihleri de açıklandı.

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Süper Lig'de 24., 25. ve 26. hafta maçlarının tarihleri açıklandı. Erteleme maçlarının programı da belli oldu.

İşte 3 haftalık program;

Süper Ligin 3 haftalık ve erteleme maçlarının programı belli oldu

Süper Ligin 3 haftalık ve erteleme maçlarının programı belli oldu

Süper Ligin 3 haftalık ve erteleme maçlarının programı belli oldu

ERTELEME MAÇLARININ TARİHLERİ BELLİ OLDU

TFF, Süper Lig'deki erteleme maçlarının 25 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacağını duyurdu.

İşte TFF'nin açıklaması;

Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.

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Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır.

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#Süper Lig#TFF#Deprem

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