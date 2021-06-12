Canlı Anlatım İzle... Danimarka Finlandiya (EURO 2020 maçı)

EURO 2020 B Grubu mücadelesinde Danimarka, Finlandiya ile karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Danimarka: 0

Finlandiya: 0

Goller:

Danimarka Finlandiya maçı, grup mücadelesinde kritik bir önem arz edecek. Danimarka karşısında kariyeri boyunca çıktığı 5 mücadeleden 4 mağlubiyet 1 beraberlik ile ayrılan Finlandiya, rakibi karşısında ilk galibiyetini almak için sahada olacak. Peki, Danimarka Finlandiya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

DANİMARKA FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19.00'da başlayan mücadele, TRT 1 kanalında canlı izlenebiliyor.

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka, Finlandiya ve Rusya ile mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın oyuncuları, çeyrek final için 170 bin avro, yarı finale kalmaları halinde 290 bin avro, finale çıkmaları durumunda da 370 bin avro para ödülü alacak.