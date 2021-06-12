MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriEURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçı Christian Eriksen’in sağlık problemi nedeniyle ertelendi
GeriSpor EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçı Christian Eriksen’in sağlık problemi nedeniyle ertelendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 12.06.2021 - 20:20 | Son Güncelleme:

EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçı Christian Eriksen’in sağlık problemi nedeniyle ertelendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçı Christian Eriksen’in sağlık problemi nedeniyle ertelendi

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen’in sağlık problemi nedeniyle ertelendi. Ertelenen karşılaşmanın 21.30'dan itibaren kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

28
  • Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı
  • Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı
  • Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı
  • Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılan Danimarkalı Christian Eriksen'e kalp masajı yapılırken oyuncunun sağlık durumu nedeniyle karşılaşma ertelendi.

Oyuncunun durumunun stabil olduğu belirtilirken Danimarka Futbol Federasyonu, Danimarka-Finlandiya maçının 21:30'da kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

EURO 2020deki Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı Kalp masajı yapıldı...
EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı! Kalp masajı yapıldı...
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi