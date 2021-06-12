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EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçı Christian Eriksen’in sağlık problemi nedeniyle ertelendi
Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen’in sağlık problemi nedeniyle ertelendi. Ertelenen karşılaşmanın 21.30'dan itibaren kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.
Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılan Danimarkalı Christian Eriksen'e kalp masajı yapılırken oyuncunun sağlık durumu nedeniyle karşılaşma ertelendi.
Oyuncunun durumunun stabil olduğu belirtilirken Danimarka Futbol Federasyonu, Danimarka-Finlandiya maçının 21:30'da kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.