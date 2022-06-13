Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko’yu tebrik etti

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Erdoğan’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."

Bakan Kasapoğlu’ndan Fenerbahçe Beko’ya tebrik mesajı



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi’nde Anadolu Efes’i 3-1’le geçerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ve iki güzide kulübümüzün karşı karşıya geldiği ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi’nde Anadolu Efes’i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko’yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko’ya başarılar diliyor, Anadolu Efes’i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."