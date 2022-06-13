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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko’yu tebrik etti

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fenerbahçe#Anadolu Efes
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko’yu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko’yu tebrik etti.

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Erdoğan’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan  Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."

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Bakan Kasapoğlu’ndan Fenerbahçe Beko’ya tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi’nde Anadolu Efes’i 3-1’le geçerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ve iki güzide kulübümüzün karşı karşıya geldiği ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi’nde Anadolu Efes’i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko’yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko’ya başarılar diliyor, Anadolu Efes’i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fenerbahçe#Anadolu Efes

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