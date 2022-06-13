Canlı anlatım: Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı 

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ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 2-1 üstünlüğü bulunan Fenerbahçe Beko, dördüncü maçta Anadolu Efes'e konuk oluyor. Fenerbahçe Beko, Efes karşısında Sinan Erdem'den galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Maçta üçüncü çeyrek oynanıyor

Anadolu Efes 42-43 Fenerbahçe Beko

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi final serisindeki Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında maç, saat 20.30'da başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE BEKO FİNALE NASIL GELDİ?

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı Lacivertliler, play-off turunda çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor’a karşı 2-1, yarı finalde ise Darüşşafaka’ya karşı 3-1'le üstünlük sağlayarak finale yükselmişti.

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ANADOLU EFES FİNALE NASIL GELDİ?

Euroleague'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin normal sezonunda ise Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet arkasında ikinci sırada yer almıştı. Anadolu Efes, play-off finali yolunda Pınar Karşıyaka ve Galatasaray NEF'i saf dışı bıraktı.

Galatasaray'la oynanan yarı final serisi 5 maç sürmüş ve lacivert-beyazlılar ciddi şekilde yıpranmıştı. Öyle ki, serinin son maçında kadronun en önemli iki isminden biri olan Vasilije Micic tekerli sandalye ile parkeyi terk etmişti. Final serisinin ilk maçında Micic yoktu, ikinci maçla birlikte sürpriz bir şekilde geri döndü ama fiziksel olarak kendini çok zorlamadan oynadığı için etkisiz kaldı. Micic'in dönüşüyle birlikte Bryant Dunston ile Chris Singleton kızağa çekilmiş; Micic'le birlikte Adrien Moerman kadroda yer almıştı.

ANADOLU EFES

Sinan Erdem'e 2-0 geride gelen Anadolu Efes, Vasilije Micic (29 sayı) ve Shane Larkin (37 sayı) önderliğinde 103-92 kazanıp final serisini dördüncü maça taşımıştı. Tibor Pleiss da 15 sayılık katkı verdi...

Üçüncü maçta Anadolu Efes adına dikkat çeken ilk nokta; Rodrigue Beaubois ile Adrien Moerman'ın yerine Chris Singleton ile Bryant Dunston'ın maç kadrosunda olmasıydı.

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Singleton 37 dakika sahada kaldı ve 5 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oyunun her yönüne katkı sağladı.

Dikkat çeken ikinci nokta yüksek dış şut isabeti bulmalarıydı... Larkin 14'te 9, Micic ise 8'de 5 üçlük isabetiyle oynadı.

Başantrenör Ergin Ataman'ın "yabancı oyuncu" seçimlerinin üçüncü maç ile aynı olması bekleniyor.

FENERBAHÇE BEKO

2-0 önde geldiği Sinan Erdem'den şampiyon olarak dönmek isteyen Fenerbahçe Beko ise üçüncü maça 7-0'lık seri yiyerek başlamıştı.

Sarı-lacivertli ekip ilk yarı boyunca iki kez 1 sayı öne geçmeyi başardı ancak üçüncü periyodun ortasında 13, dördüncü periyodun ortasında 16 sayıdan geri dönüp mücadeleyi tek hanelere taşısa da rakibin kritik anlarda bulduğu isabetli dış şutlara engel olamayınca final 2-1'e geldi.

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Başantrenör Aleksandar Djordjevic'in yabancı tercihleri serinin ilk 3 maçında olduğu gibi kalacaktır. Dyshawn Pierre iyileşmiş olsa bile hazır değil; Achille Polonara, Danilo Barthel, Markel Starks ve Jehyve Floyd tribünde olacak.

Pierria Henry üçüncü maç 21 sayı attı fakat "De Colo & Vesely" ikilisinden sadece 25 sayı çıktı. Verdiği ekstra katkı ile Ataşehir'deki ikinci maçı kazandıran Tarık Biberovic yalnızca 3 sayı atabildi.