Cristoph Daum'dan Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası paylaşım!

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Alman teknik direktör Daum, İstanbul ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Son zamanlarda yaptığı Türkiye temalı paylaşımlarıyla gündeme gelen Daum, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Daum, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçında bir paylaşım daha yaptı ve "İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.