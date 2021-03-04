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GeriFutbol Cristoph Daum'dan Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2021 - 21:33 | Son Güncelleme:

Cristoph Daum'dan Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası paylaşım!

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Cristoph Daum'dan Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası paylaşım!

Alman Teknik Direktör Cristoph Daum, Fenerbahçe-Antalyaspor maçının son düdüğünün ardından İstanbul paylaşımı yaptı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Alman teknik direktör Daum, İstanbul ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Christoph Daumdan bir İstanbul paylaşımı daha
Christoph Daum'dan bir İstanbul paylaşımı daha!

Son zamanlarda yaptığı Türkiye temalı paylaşımlarıyla gündeme gelen Daum, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Daum, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçında bir paylaşım daha yaptı ve "İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.

Cristoph Daumdan Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası paylaşım

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