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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Christoph Daum'dan bir İstanbul paylaşımı daha!

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Christoph Daum'dan bir İstanbul paylaşımı daha!
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Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'da teknik direktör olarak çalışan Christoph Daum, Instagram hesabından bir İstanbul paylaşımı daha yaptı.

Alman teknik direktör Christoph Daum, Instagram hesabından 2 hafta içinde 2. kez İstanbul paylaşımı yaptı.

Daum, Ortaköy Camii'sinin önünde eşiyle olan fotoğrafını paylaşıp Türkçe 'Günaydın' notunu düştü.

Fenerbahçe kavgayı bırakırsa şampiyon olabilir
Fenerbahçe kavgayı bırakırsa şampiyon olabilir

Tecrübeli teknik direktörün bu paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda beğeni alırken Fenerbahçe taraftarlarının Daum'a sarı lacivert kalp emojileri yollaması dikkat çekti.

BAŞAKŞEHİR YENİLGİSİ SONRASI DA PAYLAŞMIŞTI

Daum, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e yenildiği maçtan sonra da Türkiye'de çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmış ve ''Türkiye benim ikinci vatanımdır'' demişti.

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye yenildiği maçtan sonra Daum'un bu paylaşımı dikkat çekerken sosyal medyada ''Daum kendisini Fenerbahçe taraftarına hatırlatmaya devam ediyor'' şeklinde yorumlandı.

Christoph Daumdan bir İstanbul paylaşımı daha

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