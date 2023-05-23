Cristiano Ronaldo için ayrılık iddiası! Tek taraflı fesihte tazminat ve men tehlikesi...

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Resmi kayıtlara göre futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.



İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre yıldız oyuncu, şu an forma giydiği kulüp olan Al Nassr’dan ayrılmak istiyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ YAŞAMINDAN MEMNUN DEĞİL



Haberde Ronaldo’nun ocak ayında transfer olduğu ve yıllık 200 milyon Euro kazandığı Al Nassr’dan ayrılmak istemesinin sebebi Suudi Arabistan’daki yaşam

şartları olarak gösterildi. 37 yaşındaki futbolcunun Avrupa’daki yaşamı özlediği belirtildi.



GEORGINA DA MUTLU DEĞİL! İLİŞKİLERİ SALLANTIDAYDI...



Golcü oyuncunun sevgilisi Georgina Rodriguez’in de tıpkı Ronaldo gibi Suudi Arabistan’daki yaşam şartlarından memnun olmadığı konuşuluyordu. Geçtiğimiz aylarda bu mutsuzluk sebebiyle ikilinin ayrılabileceği yönünde haberler çıkmış fakat bu iddialar Ronaldo’nun annesi tarafından yalanlanmıştı.

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SUUDİ ARABİSTAN HÜKÜMETİNDEN AYRICALIK



Suudi Arabistan hükümeti, Cristiano Ronaldo’nun transferi için Al Nassr'a finansal destek sağlamış ve oyuncuya bazı ayrıcalıklar tanımıştı. Bu ayrıcalıklardan ilki Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez ile birlikte yaşamasına izin verilmesiydi. Suudi Arabistan yasalarına göre evli olmayan çiftler birlikte yaşayamıyor. Ünlü çifte bu konuda muafiyet tanınmıştı.



Ronaldo’ya bir diğer ayrıcalık ise Al Hilal derbisinden sonra tanındı. Maçı Al Hilal 2-0 kazandı ve galip takımın taraftarları “Messi” tezahüratları yapmaya başladı. Tezahüratları duyan Ronaldo, tribünlere dönerek müstehcen bir harekette bulundu. Bunun üzerine bazı Arap taraftarlar ve avukatlar golcü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuş fakat Suudi Arabistan hükümeti herhangi bir aksiyon almamıştı.

TEK TARAFLI FESİHTE CEZA TEHLİKESİ!



Al Nassr’dan yıllık 200 milyon Euro kazanan Portekizli süperstarın kulübüyle 30 Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Eğer Ronaldo hiçbir sebep göstermeden sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılırsa FIFA mevzuatları gereği kulübüne tazminat ödemek zorunda kalacak.

Bu tek taraflı sözleşme feshi gerçekleşirse Ronaldo’nun ödeyeceği bedel sadece tazminat bedeli olmayacak. FIFA mevzuatları gereği oyuncuya sportif yaptırımlar da uygulanacak. Bu yaptırımların arasında Ronaldo’nun dört ay boyunca futboldan men edilmesi de bulunuyor.



RONALDO’NUN İSMİ BAYERN MUNIH İLE GEÇİYOR



Al Nassr’dan ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo’nun ismi Alman devi Bayern Münih ile de geçiyor. Münih şehrinin yer aldığı Bavyera eyaletinde yayım yapan Abendzeitung adlı gazetenin haberine göre Alman iş adamı Marcus Schön, Bayern Münih’e golcü oyuncunun tüm maliyetini karşılama sözü verdi. Schön’un Bavyera takımından talep ettiği tek şeyin ise forma satışlarından pay almak olduğu aktarıldı.



RONALDO AL NASR FORMASIYLA 13 GOL ATTI



Takımdan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo, Al Nassr’a 1 Ocak 2023 tarihinde transfer oldu. Golcü oyuncu, sarı lacivertli ekip ile bugüne kadar 17 maça çıktı ve takımına 13 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.