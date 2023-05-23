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Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı! Simge Sağın'a mesaj...

Güncelleme Tarihi:

#Icardi#Galatasaray#Aşkın Olayım
Galatasarayın yıldızı Icardiden Aşkın Olayım performansı Simge Sağına mesaj...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 11:11

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' isimli şarkıyı seslendirdiği videoyu paylaştı. Arjantinli yıldız, şarkının sahibi Simge Sağın'a da mesaj gönderdi.

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' isimli şarkıyı seslendirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımına Simge Sağın'ı da etiketleyen Icardi; "Özür dilerim Simge Sağın, senin kadar iyi değil ama Galatasaray taraftarı için denedim" yazdı.

SİMGE SAĞIN: AKLIMA ICARDI GELİYOR! İNANAMIYORUM

Aşkın Olayım'ı seslendiren Simge Sağın, Youtube'da Noluyo Ya kanalında şarkısının Icardi ile bütünleşmesi hakkında şunları söylemişti:

Aşkın olayım' söylediğimde artık aklıma Icardi geliyor yani, şarkıyla ilgili. İnanamıyorum. Attığı goller geliyor aklıma başka bir şey gelmiyor. Golden sonra çalıyor ya o, ben de şu işaretle birleşti.(Icardi'nin ellerini kulaklarına götürdüğü gol sevinci)

Geçen gün şeye baktım, çok komik bir durumdu. Kendi paylaşımlarıma bakıyorum, 'Aşkın Olayım' paylaşımlarına. Ben yokum paylaşımlarda, sadece Icardi var. Onun şarkısı o artık. Ben de kabullendim.

 
 
 
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#Icardi#Galatasaray#Aşkın Olayım

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