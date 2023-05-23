Son Dakika: Rangers Ryan Kent ayrılığını açıkladı! Fenerbahçe transferi bitiriyor mu?

Haberin Devamı

Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Kent'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları İskoçya'da da geniş yankı bulmaya devam ederken konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sezon sonu itibarıyla sarı lacivertli takım için İstanbul'a geleceği iddia edilen Ryan Kent ile birlikte 4 oyuncunun daha takımdan ayrılacağı açıklandı.

Buna göre Rangers; Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Arfield, Filip Helander ve Allan McGregor ile yollarını ayırdı.

HER AN FENERBAHÇE'YE İMZA ATABİLİR

Rangers'la sözleşmesi biten ve takımdan ayrılacağı açıklanan Ryan Kent, FENERBAHÇE'nin transfer listesinde yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımın yönetimi İngiliz futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. İskoç ekibinden yıllık 1 milyon sterlin kazanan Ryan Kent'in İngiltere Premier Lig'inden de talipleri bulunuyor.

Haberin Devamı

BURNLEY ISRARCI, SHEFFIELD UNITED SIRADA

İngiltere Championship'i zirvede bitirip haftalar öncesinden İngiltere Premier Lig bileti alan Burnley, teknik direktör Vincent Kompany vasıtasıyla Ryan Kent'i takıma kazandırmak için ısrarcı.

Championship'te kanat oyuncusu Nathan Tella ile ligi domine eden Kompany, Nijerya asıllı İngiliz oyuncunun Southampton'da olan bonservisini alamazsa serbest statüye geçen Kent'i kadroya katma peşinde.

Burnley'nin ardından Championship'i ikinci sırada bitiren Sheffield United da Ryan Kent için sırada olan bir diğer kulüp.

Premier Lig'de kalırsa (şu an düşme tehlikesi bulunan) Leeds United ve Everton'ın da Kent için ısrarcı olacağı İngiliz basınında yazılıyor.

Ryan Kent'İN EN İYİ ANLARI: