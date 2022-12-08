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Colin Kazım'ın oğlu Fenerbahçe'de!

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#Fenerbahçe#Colin Kazım#Karagümrük
Colin Kazımın oğlu Fenerbahçede
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 07:00

Karagümrük’te forma giyen Colin Kazım’ın oğlu altyapıda oynuyor. F.Bahçe çok yetenekli olduğu belirtilen Caio’nun belgelerini bekliyor.

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Kariyerini Karagümrük’te sürdüren F.Bahçe’nin eski futbolcusu Colin Kazım’ın 11 yaşındaki oğlu Caio babasının izinde. Yaklaşık 1.5 aydır Fenerbahçe alt yapısında antrenmanlara çıkan, evrakları Barcelona’da olduğu için resmi maçlarda oynatılamayan, gelecek vaat eden bir yıldız adayı olarak görülüyor.

EVRAKLARI BARÇA'DA

Altyapı antrenörleri Oğuz Sargın ve Aydın Perçin tarafından özel maçlarda ve idmanlarda dikkatle denenen ve yetenekleri beğenilen Caio’nun resmen Fenerbahçeli olması için ailesinin evraklarını daha önce antrenmanlara çıktığı Barcelona’dan getirmesi bekleniyor.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

Colin Kazım gibi güçlü, fiziğini iyi kullanan ve bireysel yetenekler oldukça iyi olarak yorumlanan Caio, özenle yetiştirilirse gelecekte bir yıldız olma ihtimali yüksek görülüyor. Colin Kazım’ın eşi Mariana’nın Anadolu yakasındaki evlerinden tesislere getirdiği Caio’nun evrakları ulaşır ulaşmaz lisansı çıkarılacak.

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#Fenerbahçe#Colin Kazım#Karagümrük

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