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Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin'ten Milli Takım, Altay Bayındır ve transfer sözleri! 'Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini biliyorum'

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#Tarık Çetin#Çaykur Rizespor#Fenerbahçe
Çaykur Rizesporun kalecisi Tarık Çetinten Milli Takım, Altay Bayındır ve transfer sözleri Fenerbahçenin benimle ilgilendiğini biliyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 13:11

Fenerbahçe’nin altyapısında yetişen, 2019-2020 sezonunda Fatih Karagümrük’te gösterdiği performansla takımın Spor Toto 1.Lig'e yükselmesinde büyük rol oynayan, şu anda Çaykur Rizespor formasını başarılı bir şekilde giyen kaleci Tarık Çetin, Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu.

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Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda eden Çaykur Rizespor’un kalesini koruyan ve yaz transfer döneminde Süper Lig kulüplerinin ilgisini çeken 25 yaşındaki kaleci Tarık Çetin, Spor Arena’ya hakkındaki transfer iddiaları, Süper Lig ve Milli Takım hedefleriyle ilgili özel bir röportaj verdi.

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"GEÇEN SEZON TALİHSİZ BİR SÜREÇ YAŞADIK"

Soru: Geçen sezon sürpriz bir şekilde Süper Lig'e veda ettiniz. Bu sezon Bülent Korkmaz önderliğinde lige odaklanıp yeniden Süper Lig için mücadele veriyorsunuz. Bu sezonki performans ve hedeflerinizden bahseder misin?

Rizespor’un hedefi hangi ligde olursa olsun yukarıya oynamaktır. Daha önce de bu takım küme düştü ve ait olduğu Süper Lig’e çıkmayı başardı. Hedefimiz bu sezon da tabii ki ilk 2’den şampiyon olmaktır. Geçen sezon talihsiz bir süreç oldu. Galatasaray ya da Giresunspor maçı gibi kırılma anlarında galip gelseydik farklı olabilirdi.

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Çaykur Rizesporun kalecisi Tarık Çetinten Milli Takım, Altay Bayındır ve transfer sözleri Fenerbahçenin benimle ilgilendiğini biliyorum


Soru: 2024 yılına kadar Çaykur Rizespor ile sözleşmen devam ediyor. Gösterdiğin başarılı performansın ardından bu yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekmiştin. Transfer iddiaları hakkında neler söylemek istersin?

Süper lig takımlarının hemen hemen hepsinin ilgisi vardı. Kulübe gelen resmi teklifler de oldu. Ama hem yönetimin hem de hocamızın bana olan güveni nedeniyle bu konuyu tamamen kulübün tercihlerine bıraktım.

Soru: Fenerbahçe altyapısında yetiştin. Vedat Muriqi transferinde Rizespor'a giden oyunculardan biriydin. O süreçte neler yaşandı?

Karagümrük’te şampiyonluk tecrübesi yaşayarak ayrılmıştım ve oynamaya devam etmek istiyordum. Rizespor güçlü ve iyi bir camia olduğu için buraya gelmekten her zaman mutluluk duydum.

"FENERBAHÇE’NİN İLGİSİ OLDUĞUNU MENAJERİM ARACILIĞIYLA BİLİYORUM"

Fenerbahçe’de Altay Bayındır'ın yanına 2. kaleci olarak bir arayış vardı, Fenerbahçe'den beklentin oldu mu? Teklif gelse yaklaşımın nasıl olurdu?

Fenerbahçe’nin de bu süreçte ilgisi olduğunu menajerim aracılığıyla biliyorum ama benim hedefim öncelikle A Milli Takım formasını giymek. Rizespor formasını giymekten şu an mutluyum. Hem Rizespor hem de benim için doğru zaman olması gerektiğini daha önce de söyledim. Transfer tek bir tarafın mutluluğu ile olmaz.

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Çaykur Rizesporun kalecisi Tarık Çetinten Milli Takım, Altay Bayındır ve transfer sözleri Fenerbahçenin benimle ilgilendiğini biliyorum


Soru: Berke Özer '2. kaleci olmak istemiyorum' diyerek Fenerbahçe'den ayrıldı Portekiz'e gitti. Orada şans bulamıyor. Anadolu takımında 1. kaleci olmak mı, büyük takımda geride beklemek mi?

Ben her zaman oynayan bir kaleci oldum. Burada da Gökhan Akkan ile rekabetimiz vardı ve oynadığım maçlarda iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Ben Anadolu ya da büyük takım diye ayırmıyorum. İyi ya da kötü performans yerinizi belirler. Bugün Fenerbahçe’de devam etseydim belki ben oynardım, Altay beklerdi. Bunu bilemezsiniz.

"KALECİLİK YALNIZLIK GİBİDİR, TARAFTAR ALTAY’A DAHA FAZLA DESTEK OLMALI"

Soru: Altay Bayındır, son dönemdeki performansından dolayı sarı lacivertli taraftarlardan ilk kez bu denli eleştiri gördü. Bir kaleci olarak Altay Bayındır’a gelen tepkilerle ilgili ne düşünüyorsun?

Altay, Fenerbahçe’nin en kötü döneminde çok maç kurtardı. Üstelik genç yaşta aldı bu sorumluluğu. Savunma hattının değişmesi bir kaleci için önemli etken. Ama kalecilik yalnızlık gibidir, taraftar Altay’a daha fazla destek olmalı. Volkan abi de uzun yıllar kulüpte oynadı ve çok eleştirildiği zamanlar oldu. Ama kulübün en zor zamanlarında hep elini taşın altına koyan Volkan Demirel oldu. Altay da Fenerbahçe camiası için böyle bir karakter olabilir.

Soru: Türk ve dünya futbolunda örnek aldığın kalecilerden bahseder misin?

Uzun zamandır Jan Oblak'ı takip ediyor ve beğeniyorum. Soğukkanlılığı ile birçok maça damgasını vurmayı başarıyor.

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#Tarık Çetin#Çaykur Rizespor#Fenerbahçe

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