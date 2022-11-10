Cem Bağcı'dan Stefan Kuntz'a destek ve Arda Güler uyarısı: 'Karşılaştırmak yanlış'

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Bundesliga’da 2006-2011 yılları arasında FC Köln takımında kondisyon antrenörü ve yardımcı antrenör olarak çalışan Cem Bağcı, Lukas Podolski başta olmak üzere birçok önemli ismin antrenörü olarak görev yaptı.

Teknik Direktör Christoph Daum’un Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönem teknik ekipte yer alan Bağcı, Stefan Kuntz’un milli takımdaki yönetimi, milli takımımızın performansı, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in geleceği ile ilgili Spor Arena'ya özel bir röportaj verdi.

'KUNTZ'UN PERFORMANSINI ÖLÇMEK İÇİN 12 MAÇ YETERLİ DEĞİL

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un milli takımın başında bu zamana kadar 12 maça çıktığını ve bu maçların sonucunda 1.92 puan ortalamasına sahip olduğunu söyleyen Cem Bağcı, “Milli takımımızdaki teknik direktörün performansını ölçmek için bence 12 maç yeterli değil. Kuntz’un puan ortalamasına baktığımız zaman iyi bir ortalamaya sahip. Öncelikle Stefan Kuntz’tan ne istediğimizi konuşmamız gerekiyor. Oyunu ve oyuncuyu geliştiren bir hoca mı? diye Kuntz’un geçmişine bakmak gerekiyor. Bir oyunu ve sistemi geliştirmek için orta vadeli zamana ihtiyaç var. O yüzden şu an Kuntz’un puan ortalamasını düşünürsek bence gayet başarılı ama oyunu geliştirmesi için şu an onun değerlendirmesi çok erken. Kadro tercihleriyle alakalı Kuntz’un bir deneme ve tercih hakkı olması gerekiyor” diye konuştu.

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UEFA Uluslar C Ligi’nde Lüksemburg ve Faroe Adaları’na karşı alınan beklenmedik sonuçlar sonrası Kuntz’a yöneltilen eleştiriler hakkında konuşan Bağcı, milli takımımızdaki antrenörün kim olursa olsun eleştiride profesyonel bir düzeyin olması gerektiğine vurgu yapıp Stefan Kuntz’a destek verilmesi gerektiğini belirtti. Teknik Direktör Bağcı, şöyle devam etti:

“Bizi temsil eden bir milli takıma sahibiz. Avrupa futbolundan geride olduğumuzu görüyoruz. Bu açığı kapatmak için desteği vermemiz lazım. Profesyonel eleştiri yapmadığımız sürece ister istemez bu durum takıma ve oyuncuya yansıyor. Dolayısıyla da skora etki ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Hamit Altıntop’u ve Stefan Kuntz’u getirdiğin zaman ilk önce ne getirdiğimizi bilmemiz gerekiyor. Çünkü eski bir yapıyı ve organizasyonu gözden geçirme kararı aldılar diye düşünüyorum. Böyle bir karardan sonra sabır lazım. Değişim her zaman kısa ve orta vadeli olmuyor.”

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'BİR ÜLKENİN KÜÇÜK OLMASI FUTBOLUN KALİTESİNİ GÖSTERMEZ'

A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde karşılaşacağı Hırvatistan, Galler, Letonya ve Ermenistan ile ilgili değerlendirmelerde bulunan 47 yaşındaki antrenör, artık ufak ülke diye bir şeyin kalmadığını ve bir ülkenin küçük olmasının futbolun kalitesini göstermediğini belirtti.

Bağcı, “Son iki maçtan ne öğrendik? En küçük ülke bile birlikte mücadeleyi sahada çok iyi verebiliyor. Biz burada başarılı olmak için milli takımımızı desteklememiz ve gelişime açık olmamız gerekiyor. Modern futbolun ne olduğunu bilip futbolculara sunmamız lazım. O zaman hiçbir ülkenin gerisinde kalmayız” diye konuştu.

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'ARDA GÜLER'İ 'OLMUŞ' GİBİ ALEX DE SOUZA İLE KARŞILAŞTIRMAK ÇOK YANLIŞ'

Sarı lacivertli ekibin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza ile son dönemde gösterdiği performansla “Alex’in veliahtı” olarak gösterilen Arda Güler’in karşılaştırılmasıyla ilgili konuşan Bağcı, Alex de Souza ile bir sene çalışma fırsatı bulduğunu, Arda Güler’i de bir senedir takip ettiğini söyledi. Arda’nın ülkemizdeki en önemli yeteneklerinden olduğuna dikkat çeken Cem Bağcı, şunları kaydetti:

“Arda’yı ‘olmuş’ gibi Alex ile karşılaştırmak çok yanlış. Arda’nın daha uzun bir yolu var. Fırsatları iyi değerlendirip gelişmesi gerekiyor. Alex, Fenerbahçe’nin marka değerine şampiyonluk getiren bir futbolcuydu. Karşılaştırma yapmak hata olur. Arda gibi bir pırlantayı kaybetme tehlikesi var burada. Arda daha iyi maçlar oynayacaktır fakat onun da hata yapma hakkı var. Beklentiyi yaşına göre daha profesyonel değerlendirmek gerekiyor.”

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Son olarak gelecek hedeflerine de değinen tecrübeli antrenör, Köln Spor Akademisi mezunu olduğunu FC Köln ile Bundesliga’da 5 yıl antrenörlük deneyimi olduğuna dikkat çekti. Bağcı, “Ülkemizin teknik, taktik, oyun ve antrenman gelişiminde çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. O yüzden teknik direktörlük kariyerimi ülkemizde devam ettirmek istiyorum” diye sözlerine ekledi.