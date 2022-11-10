Son dakika: Yunus Akgün'de sıcak gelişme: Galatasaray'dan transfer kararı! Belirlenen bonservis...

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Geçen sezon kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'da sergilediği performansla Galatasaray'a geri dönen ve bu sezonun kadrosuna büyük beklentiyle giren Yunus Akgün konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ



2020/21 sezonunda Adana Demirspor formasıyla çıktığı 39 maçta 9 gol atıp 17 asist yapan Yunus Akgün, bu sezona Galatasaray ilk 11'inin bir parçası olarak başlamıştı. Sezonun ilk 9 maçına ilk 11'de çıkan genç futbolcu, yalnızca 1 asist yaparak beklentilerin uzağında kaldı. Ligdeki son 3 maçta yedek soyunan Yunus, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında hiç süre almadı. Fatih Karagümrük maçında ise son 6 dakikada oyuna girdi.

MİLLİ TAKIM'A ALINMADI

Stefan Kuntz'un daha önceki kadrolarında yer alan Yunus Akgün, İskoçya ve Çekya ile oynanacak hazırlık maçları için açıklanan Milli Takım kadrosunda yer almadı.

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MAAŞINA ZAM YAPILACAK DERKEN AYRILIK İHTİMALİ

Galatasaray'da yıllık 900 bin TL'ye oynayan Yunus Akgün'ün ilk 11'de görev yapmaya başladıktan sonra yeni sözleşmeye imza atacağı da konuşuluyordu. Sarı-kırmızılı kulübün, genç futbolcusunun maaşını 9 milyon TL civarına çıkarmayı planladığı yönünde haberler çıkmıştı. O dönem Yunus'un menajeri Necdet Ergezen Ekim ayının başlarında yaptığı açıklamada; "Sözleşmesi ile ilgili kafasına taktığı bir durum yok çünkü ortada hem bizim hem kulüp açısından herhangi bir problem yok. Zaten transfer dönemi içinde Galatasaray da bu dönemi çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık. Erden Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus için bir görüşme gerçekleştireceğiz. Acelemiz yok, Yunus'la ilgili bir problem olmadığını tekrarlamak isterim." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak skor katkısı bakımından bekleneni veremeyen, son haftalarda ise ilk 11'deki yerini de kaybeden Yunus Akgün için Avrupa'ya transfer ihtimali belirdi. Genç futbolcuya Fransa'dan iki kulüp talip. Sezon başında Yunus'u satmaya yanaşmayan Galatasaray, ara transfer döneminde 6 milyon euro ve üzerinde bir teklif gelmesi halinde bu teklifi değerlendirmeye alma kararı aldı. Yunus Akgün, ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

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ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirdi. Genç futbolcu kendisinden beklenen patlamayı geçtiğimiz sezon gerçekleştirdi ve A Milli Takım 'a kadar yükseldi.

26 GOLE KATKI SAĞLADI

Adana Demirspor'da geçtiğimiz sezon 39 müsabakada Yunus Akgün forma şansı buldu. 22 yaşındaki oyuncu bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Yunus Akgün takım arkadaşlarına 17 gol pası verdi. Genç futbolcunun bu performansı sonrası güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euroya yükseldi. Yunus Akgün'ün Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.