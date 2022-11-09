Ofsporlu Miraç, Galatasaray'a attığı golü anlattı! Cristiano Ronaldo detayı ve Juan Mata yorumu...

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Galatasaray, TFF 3.Lig ekiplerinden Ofspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekibin 2-1 galibiyetle ayrıldığı mücadelede Ofspor’un performansı ve forvet oyuncusu Miraç Türkyılmaz’ın attığı gol takdir topladı.

Karşılaşmanın 18.dakikasında ceza sahası dışından attığı şık golle takımını öne geçiren forvet Miraç Türkyılmaz, Spor Arena’ya açıklamalarda bulundu.

'RAKİBİMİZ GALATASARAY OLUNCA MAÇA DAHA İYİ MOTİVE OLDUK'

Kura çekimi sırasında rakip olarak Galatasaray’ı görmek istediklerini belirten Miraç Türkyılmaz, kura çekiminden sonra Süper Lig’den Galatasaray’ın kendilerine rakip olmasının iyi olduğunu ve maça daha iyi motive olduklarını söyledi.

Galatasaray’ın maça her zamanki gibi çok iyi başladığına dikkat çeken genç forvet, “Biz de elimizden geleni yaptık. En azından İlk 15 dakika gol yemeyince direncimiz devam etti. Sonuç olarak maça tutunmaya çalıştık. İkinci yarı da iyi başladık. Ama bir gol daha yiyip tura veda ettik” diye konuştu.

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'ÇEVREMİZDEKİ İNSANLAR FARK YİYECEĞİMİZİ SÖYLÜYORDU'

Maçtan önce çevrelerindeki insanların Galatasaray’dan fark yiyeceklerini söylediğini dile getiren Türkyılmaz, sosyal medyadaki yorumları görüp, okuduklarını söyledi. Genç oyuncu, şöyle devam etti: “Bu durum aslında bizi hırslandırdı. Trabzon’dan kalkıp bizi desteklemek için oraya gelen insanlar vardı. Onlara mahcup olmak istemiyorduk. Çok farklı skorla ve kötü bir sonuçla duyulmak istemiyorduk. Yüzümüzün akıyla sahadan ayrılabildik. Hafta başında zaten hocamız bize, ‘Bizim rakibimiz Galatasaray değil. Siz elinizden geleni yapın ve maçtan keyif alın’ diye konuşma yaptı. Hocamız bizi gayet iyi bir şekilde maça hazırladı. Biz de maçtan keyif aldık. Hocamız, ‘Kendinize güvenin, özgüvenli olun. Elinizden geleni yapacağınızı biliyorum zaten’ diye konuştu. Biz de elimizden geleni yaptık.”

'MAÇTAN ÖNCE RONALDO'NUN ESKİ GOLLERİNİ İZLİYORDUM'

GALATASARAY karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Miraç Türkyılmaz, gol anına da değindi. 23 yaşındaki oyuncu “Hocamız bize ligde de kaleyi görüp kendimize güvendiğimiz anda topa vurmamız gerektiğini söylüyordu. Maçta da aklıma o geldi. Antrenmanlarda sürekli şut çektiğimiz için her an şut çekmeye hazırlıklıydık. Gol anında ne hissettiğimi anlayamadım” diye konuştu.

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Maçtan önce hayranı olduğu Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun eski gollerini izlediğini vurgulayan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

“Orada topu alıp içeriye doğru girince önümün boş olduğunu gördüm. Topa vurabileceğim tüm gücümle vurdum. Top da çok iyi gitti. Gol olunca çok şaşırıp değişik şeyler hissetmiştim. Öyle bir sevinç yaşadım. Şu an bile anlatırken heyecanlandım. Heyecanı üzerimden atamıyorum. Ben futbolcu ismi olarak bakmıyorum işe. Sonuçta onlar da bizim gibi insan. Bakınca tabi ki de hepsi dünya yıldızı. Mesela Mata’yla oynamak bizim için çok iyi bir şey. Onlardan gördüğümüz, öğrendiğimiz ve örnek aldığımız çok şey var. Güzel bir histi bizim için. Unutamayacağımız bir an oldu.”

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