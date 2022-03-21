Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran patladı! 'Her şeyi tek tek anlatacağım'

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu haftasında yeşil-mavili ekibin evinde konuk ettiği ve 3-2 galip geldiği Trabzonspor maçının ardından Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kazanan tarafın Rize-Trabzon kardeşliği olduğunu belirten Kıran, "Güzel, çekişmeli bir maç oldu. 3 puanı aldık mutlu olduk, çok ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet bize bir ivme kazandıracak. Trabzonspor da şampiyonluk yolunda devam ediyor. Şampiyonluğa koşuyor. İnşallah Allah onlarında yolunu açık eder" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BAŞKA ETKENLER OLMAZ, DAHA ÖNCE YAŞADIKLARIMIZ BAŞIMIZA GELMEZ"

Ligin bitimine 8 maç kaldığını ve bununda 24 puan olduğunu söyleyen kulüp başkanı Kıran, "Biz bu 24 puanın hepsine talibiz. Yolda çalılar, taşlar olabilir o ayrı ama biz her maçımızı kazanmak için çıkacağız, oynayacağız. İnşallah başka etkenler olmaz, daha önce yaşadıklarımız başımıza gelmez. Çıkıp sahanın içerisinde neticeyi belirleyen insanlar olmaz. Çıkarlar aslan gibi maçlarını yönetirler, biz de maçlarımızı kazanarak hedefimize gideriz" dedi.

Haberin Devamı

"BİRAZ GEÇ TAKIM OLABİLDİK"

Futbolculara bakıldığı zaman Çaykur Rizespor'un aslında çok iyi bir takım olduğunu ifade eden Tahir Kıran, "Biraz geç takım olabildik. Sonradan gelenler oldu. Ligin ilk yarısında biz 9 haftada 1 puan alabildik. Yeni bir takımdık. Bazı dış etkenler oldu. Tabi bu da takımın moralini bozdu. Kazanamamak insanın psikolojisini bozuyor. Maçı kaybettiğiniz anda o bitmiyor. Bir dahaki maça kadar o moral bozukluğu futbolcusundan, malzemecisinden, başkanına kadar devam ediyor. Kazandığınız zamanda farklı. Şimdi milli takım arasına girdik. Trabzonspor galibiyeti bize ciddi anlamda moral kazandırdı. Antalya'da 10 gün kadar bir kampımız var. Sonrasında Alanyaspor maçı var, kazanmak için çıkacağız. Geldiğimizde Konyaspor maçımız var. Bunların hepsine kazanmak için çıkacağız" şeklinde konuştu.

"BİR TAKIMIN KADERİ İLE BU KADAR OYNANMAZ"

Ses getirecek basın toplantısı yapacağını anlatan başkan Kıran şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Bizim takımımız iyi bir takım. Artık 'Bizi doğradılar, parçaladılar' demek istemiyorum ama insanlar zaten görüyor. Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda ciddi bir basın toplantısı yapacağım. Bütün detaylarıyla, doneleri ile her şeyi ortaya koyacağım. Bir takımın kaderi ile bu kadar oynanmaz. Aynı adamlar, aynı şekilde hepsini çözdüm. Hepsini son detayına kadar o basın toplantısında anlatacağım. Kimin nereden geldiğini, kimin torpilinin kim olduğunu, kimlerin Türk futbolunu karıştırdığını, kirlettiğini hepsini tek tek söyleyeceğim ama zamanı var. Ligin bitiminde sonuç ne olursa olsun Rizespor kümede veya değil, ben bu basın toplantısını yapacağım. Ciddi anlamda bu basın toplantısının da ses getireceğine inanıyorum."

Haberin Devamı

"TÜRK FUTBOLUNDA BİR ŞEYLER DEĞİŞECEK"

Artık futbolun yeşil sahada oynanacağını ifade eden Kıran, "Biz Galatasaray - Rizespor maçı yaşadık. Taraftarı, futbolcusu, yöneticisi, hiç içinde olmayanına kadar bu kadar futbolun içerisinde insan var. Ben hayatım boyunca böyle bir maç seyretmedim. Hakem hataları olan maçlar var ama ben öyle bir maç seyretmedim. Tahminimce de bir daha da seyredeceğimi zannetmiyorum. Bu konu ile ilgili İstanbul'da ciddi bir basın toplantısı yapacağım. Türk futbolunda bir şeyler değişecek. Artık futbol o yeşil sahada oynanacak. Kulüp başkanlarının birçoğunun, hatta hepsinin de buna destek vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

"İNSANDIR HATA YAPABİLİR DEDİĞİMİZ ZAMAN TÜRK FUTBOLU KAZANACAK"

Maçı sonucunu etkiyecek kasıtlı hakem hatalarından herkesin rahatsız olduğunu belirten kulüp başkanı Kıran, "Hakem hatası olabilir, buna varız ama maçın sonucunu etkileyecek kasıtlı hareketlerden herkes rahatsız. Bütün kulüpler rahatsız. Biz şuna inanmak istiyoruz. Evet hakem hata yaptı olabilir, insandır hata yapabilir bunu dediğimiz zaman Türk futbolu kazanacak. Bunu dedirtmek için de elimizden geleni yapmamız lazım" ifadelerinde bulundu.

"HAKKI YENEN TAKIMLARINDA YANINDA DURACAĞIM"

Düşme potasında olsalar da olmasalar da şartları sonuna kadar zorlayacaklarını söyleyen başkan Kıran, "Biz düşme potasında ’A’, ’B’, ’C’ takımları da olsa biz o şartları yine zorlayacağız. Ben zorlayacağım. Benimle beraber hareket edecek kulüp başkanları da var. Bu konuda benim yanımda duracaklardır. Kimse haksız yere bir şeyler yaşamak istemiyor. Herkes inanılmaz emek veriyor. Bunun için hakkı yenen takımlarında yanında duracağım. Zaten bu iş öyle düzelir. Ben A Takımı için yapılan hatayı konuşuyorsam düzelir. Sadece kendi takımım için konuşuyorsam olmaz. Ben gemimi yürüttüm, kaptanım demekle olmuyor bu iş. Biz hep birlikte olmak durumundayız. Hep birlikte olursak bunun marka değeri yükselir. Yayın geliri 500 milyondan 100-170 milyonlara düştü. Kulüpler bu rakamlarla ayakta duramaz. Temiz bir futbol, hakemlerin tahin etmediği futbol oynanırsa bu ligin değeri artar. Daha iyi futbolcular getirebilir, daha iyi maçlar seyrettirebilirsin" dedi.

Haberin Devamı

"TRABZON'LA RİZE'NİN ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞTIĞI BİR ORTAMI KİM İSTEMEZ Kİ"

Bu sene çok alelacele bir takım kurduklarını, çok zamanlarının olmadığını ifade eden Kıran, "Altyapıdan adam yetiştirmen lazım. Altyapıya el attık, bazı yatırımlar yaptık, hocalar koyduk. Rizespor'un üç, beş, on yıllık planlaması yapılması lazım. İlk başta ilk 10u hedef koyacaksın, sonrasında ilk 6yı koyacaksın. Sonrasında yukarları hedef koymaya başlayacaksın. Bu şekilde yürür bu. Trabzon'la Rize'nin şampiyonluk için yarıştığı bir ortamı kim istemez ki. Ne kadar güzel olur. Hayal etmesi bile güzel. Bu sene mesela Trabzon tek başına şampiyonluğa gidiyor. Rizespor'da onu kovalayabilen bir takım olsaydı. Ne kadar güzel olurdu. İnşallah bunlar zaman içerisinde olacak" şeklinde konuştu.

"TARAFTAR İLE SEYİRCİ ARASINDA FARK VAR"

Taraftarla seyirci arasında büyük bir fark olduğunu söyleyen Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Kıran, "Biz Rizespor taraftarını tribüne istiyoruz. Seyirci istemiyoruz. Seyirci televizyondan seyretsin. Biz 90 dakika takımını destekleyecek, ateşlendirecek, 12nci adam olacak taraftarı sahaya istiyoruz. Bazı maçlarda yakaladık bunu. Yavaş yavaş oturmaya başladı. Rizespor taraftarı oluşmaya başladı. Başarı geldikçe daha çok oluşacak. En çok istediğim şey; o stadın tamamen dolu olması ve taraftarla dolu olması. Ben istemez miyim tribünlerin Rize diye yıkılıyor olmasını. Ne kadar güzel bir şey. Ben Trabzon seyircisini görünce kıskanıyorum. Rakibe top geçiyor kıyamet kopuyor, ıslıklardan statta duramıyorsun. Bizde neden olmasın? Bizim stadımız daha küçük, daha akustik. Yeter ki sabır, hepsinin zaman içerisinde olacağına inanıyorum" dedi.