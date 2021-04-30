Caner Erkin'den Harun Tekin'e: Oğlum adam yok burada! Fenerbahçe - Alanyaspor maçında ilginç an...

Spor Arena Detay - Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanya virajında önemli bir kayıp yaşarken Gökhan Gönül'ün Davidson'u düşürüp takımını 10 kişi bırakması maçın kader anı oldu.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda tereddütsüz olarak kırmızı kartını çıkardı. Yapılan kontrollerde pozisyonun ofsayt olmadığı da saptanınca Gökhan'ın kırmızı kartı geçerli sayıldı ve Fenerbahçe 10 kişi sürdürdü.

HARUN TEKİN BARAJA FAZLA ADAM İSTERSE

Fenerbahçeli oyuncular pozisyonun ardından moral olarak da gerilerken ilk yarının son bölümünde frikik atışındaki diyaloglar ekranlara da yansıdı. Altay Bayındır'ın sakatlığında kaleyi koruyan Harun Tekin ceza sahası dışındaki serbest vuruş esnasında barajın 5 kişiden oluşmasını istedi.



'OĞLUM ADAM YOK BURADA!'

Ozan Tufan da '4 kişi olsun' uyarısı yaptı. Caner Erkin'in ''Oğlum adam yok burada!'' sözleri ise sosyal medyayı adeta salladı. Öyle ki kırmızı kartın ardından eksilen Fenerbahçe'de baraj dışı kalan 3 oyuncuya karşılık 6 Alanyasporlu ceza sahası içerisinde pozisyon aldı. Caner Erkin'in Harun Tekin'e isyanı yayıncı kuruluş mikrofonlarına yansıdı. Kullanılan frikik atışında top üstten dışarı gitti.

Taktik mücadelesi şeklinde geçen mücadele Fenerbahçe'nin kırmızı kartı sonrası oyun planları da değişti. Mücadele başladığı gibi 0-0 tamamlandı.

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