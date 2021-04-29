Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe (Maçın özeti ve önemli anları)

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maç 0-0 beraberlikle bitti.

Alanyaspor'da Salih Uçan, Juanfran ve Efkan'ın şutlarında top direkte patladı. Fenerbahçe'nin 28. dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-lacivertli takımda Gökhan Gönül, maçın 43. dakikasında kırmızı kart gördü. Fenerbahçe mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 73'e çıkardı ve bitime 4 hafta kala lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Alanyaspor ise 57 puana çıktı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı

1- Beşiktaş 78 puan

2- Fenerbahçe 73 puan

3- Galatasaray 72 puan

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ tarafta topla buluşan Juanfran, ceza sahası çizgisi üzerine pasını çıkardı. Salih Uçan'ın gelişine vurduğu top, üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

28. dakikada Ozan Tufan ile gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla buluşan Mesut Özil'in ceza sahasına yerden ortasında Valencia yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

33. dakikada sol kanattan gelişen atakta Caner Erkin, topu rakip ceza yayı içindeki Valencia'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden pasında Ozan Tufan meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada Alanyaspor atağında Davidson, topu ceza yayı dışına çıkardı. Berkan İsmail Kutlu'nun bekletmeden çektiği sert şutta, kaleci Harun Tekin uzanarak topu kornere çeldi.

43. dakikada Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Efecan Karaca'nın ara pasında Davidson, ceza sahasına girmek üzereyken Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Gökhan Gönül'e direkt kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olmadığı belirlendi.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

- Emre Belözoğlu'ndan iki değişiklik

Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'de zorunlu 2 değişikliğe gitti.



Genç teknik adam, geçen hafta Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yerine Gökhan Gönül ve Mesut Özil'i ilk 11'de sahaya sürdü.



Emre Belözoğlu, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk 11'de Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas ve Valencia'ya yer verdi.



Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde ise Osman Ertuğrul Çetin, Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Tisserand, Thiam, Sinan Gümüş ve Novak yer aldı.



- Mesut Özil kadroda



Fenerbahçe'nin 4 Mart'taki Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aradan sonra kadroda yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 8 hafta aradan sonra kadroda yer buldu.



- Fenerbahçe'de 4 eksik



Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında, sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları süren Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'dan yararlanamadı.



- Ev sahibi takımda 3 değişiklik



Aytemiz Alanyaspor'da Süper Lig'de son yapılan Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi.



Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe karşılaşmasına Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan İsmail Kutlu, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca, Mustafa Pektemek 11'i ile çıktı.



Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Kadzior yer aldı.



Son yapılan Medipol Başakşehir müsabakasına 11'de başlayan Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy ve Efkan Bekiroğlu, teknik direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Juanfran, Caulker ve Siopis sahaya çıktı.

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