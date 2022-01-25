Campos, Trabzon faturasını Domenec Torrent’e kesti! "Bu takım eski Barcelona mı? Elinizde Messi-Xavi-Busquets yok ki!"

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Geçen hafta İstanbul’a gelen Luis Campos, planlandığı gibi dün Türkiye’den ayrıldı. Başkan Burak Elmas’ın ‘danışman’ olarak hizmet almak adına görüşmelerde bulunduğu Luis Campos, Trabzonspor maçı sonrasında faturayı teknik direktör Domenec Torrent’e kesti.

Nef Stadyumu’nda maçı izleyen Campos’un, yenilgide Torrent’in taktiksel hataya imza attığını belirtip başkan Elmas ve yönetime, “Önde

olduğunuz bir maçta 75-80. dakikadan sonra hâlâ defanstan pas yaparak çıkmaya çalışıyorsunuz. Ama bu eski Barcelona takımı değil! Sizin elinizde Messi, Xavi, Pique ya da Busquets yok ki! Kaldı ki, Galatasaray’ın kadrosu buna uygun da değil! Skoru aldıktan sonra son bölümde Galatasaray’ın topu ileriye taşıyıp orada baskı yapması gerekirdi” dediği ve İspanyol hocanın taktiksel hataya imza attığını belirttiği öğrenildi.