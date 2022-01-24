Son Dakika: Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Küme düşme hattına yaklaşmışken...

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da işler iyi gitmiyor.

Arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından önce Fatih Terim ile yollarını ayıran sarı kırmızılı ekip, daha sonra İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile yeni bir sayfa açtı ancak kötü gidişata dur diyemedi.

Son olarak sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı 3 maçtan da puan alamadı. Domenec Torrent göreve geldikten sonra oynadığı 3 maçı da kaybeden sarı kırmızılılar, adım adım küme düşme hattına yaklaşıyor.

ÖNE GEÇİYOR AMA KORUYAMIYOR

Domenec Torrent döneminde oynadığı 3 müsabakada da ilk golü bulan taraf olan Galatasaray, sırasıyla Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Haberin Devamı

DÜŞME HATTINDAN YALNIZCA 3 PUAN UZAKTA

Süper Lig'de bu sezon oynadığı son 12 maçta yalnızca bir kez kazanabilen sarı kırmızılılar, toplamda 27 puanla 15. sırada yer alıyor. Galatasaray, düşme hattının yalnızca 3 puan önünde bulunuyor.

TARİHİN EN KÖTÜSÜ

Galatasaray, 1959'dan beri düzenlenen Süper Lig 'de tarihinin en kötü 23 haftasını geçirdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca Aralık 2010'dan bu yana ilk kez üst üste üç iç saha mağlubiyeti aldı. ve Nisan 2011'den bu yana da ilk kez dört maçlık yenilgi serisi yaşadı.

9 MAÇLIK ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Süper Lig'de düşme hattından yalnızca 3 puan uzakta bulunan Galatasaray'ı zorlu bir periyot bekliyor. Sarı kırmızılı ekip, 32. haftada deplasmanda oynayacağı kritik Fenerbahçe derbisine kadar birçok zorlu rakiple kozlarını paylaşacak.

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Akdeniz temsilcisi, ligde lider Trabzonspor ve ikinci İttifak Holding Konyaspor'un ardından 38 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Haberin Devamı

Aytemiz Alanyaspor deplasmanı dönüşünde sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek olan Galatasaray, ardından Göztepe deplasmanına gidecek. İzmir dönüşünde ise düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor ile NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

5 HAFTADA KONYASPOR, BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE MAÇLARI VAR

Çaykur Rizespor müsabakasının ardından bu sezonun iddialı takımlarından İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan sarı kırmızılılar, daha sonra sahasında Beşiktaş derbisine çıkacak.

Beşiktaş derbisi sonrasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek olan Galatasaray, Antep dönüşü Volkan Demirel'in çalıştırdığı Vavacars Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından ise Fenerbahçe deplasmanıyla zorlu periyodu tamamlayacak.

Haberin Devamı

GALATASARAY'IN 9 MAÇLIK FİKSTÜRÜ

24. Hafta: Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

25. Hafta: Galatasaray - Yukatel Kayserispor

26. Hafta: Göztepe - Galatasaray

27. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor

28. Hafta: İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray

29. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

30. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray

31. Hafta: Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük

32. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray



