Burak Yılmaz’ın açıklamaları sonrası Beşiktaş'ta kritik soru: Aboubakar'da yine aynı senaryo mu yaşanacak?

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Futbol kariyerinde 3. kez Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, oynadığı her dönem takımın en önemli gol silahı oldu.

2016-17 ve 2020-21 sezonlarında Beşiktaş formasıyla 2 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan Kamerunlu, attığı goller kadar, hakkında ortaya atılan iddialar ve teknik direktörlerinin kendisiyle ilgili sözleriyle de gündem oldu. 2020-21 sezonunda şartlı olarak transfer edilen Aboubakar, 30 maçta oynaması halinde 1.5 milyon Euro karşılığında sözleşmesi otomatikman 1 yıl uzayacaktı. Ancak 29 maç oynadıktan sonraki haftaya denk gelen Sivas deplasmanının devre arasında sakatlığını gerekçe göstererek çıkan Kamerunlu, sezonun geri kalan bölümünde oynamadı.

YALÇIN: SANKİ TRİBÜNDEN ATEŞ ETTİLER!

O sezon Beşiktaş Teknik Direktörü olan Sergen Yalçın, görevden ayrıldıktan sonra Aboubakar hakkında şu açıklamayı yapmıştı: “Sivas’a maça gidiyoruz. Aboubakar sakattı. Takımdaki oyuncular ona baskı yaptı. ‘Oyna’ dediler. Aboubakar, baskılara dayanamadı ve ‘Tamam, oynayacağım kendimi riske atacağım’ dedi. Sivas’ta maç başladı Aboubakar, saha içinde pozisyonlara girmiyor. Maç 44. dakikaya geldi. Ayağını tuttu. Dedim ne oldu vuruldu mu? Gelirsin sakatlandım dersin, zaten bitmesine 1 dakika var. İçeride konuşuruz, devreye çıkmazsın. Kendi kendime dedim herhalde vuruldu bu, tribünden ateş ettiler bakın bir dedim. O sırada kameralar da beni çekiyor. Güleceğim ama gülemiyorum.’’

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ABOUBAKAR: KONTRATLA İLGİSİ YOKTU

Aboubakar, 2022-23 sezonunun devre arasında Beşiktaş’a 3. kez döndüğünde Yalçın’ın bu sözlerinin sorulması üzerine, “O dönem milli takımda sakatlık yaşadım. Tedavinin ardından Sivas maçına çıktım ama 45. dakikada çıkmak zorunda kaldım. Bir maç daha oynasaydım kontratım uzayacaktı ama oynamamamın bununla bir ilgisi yok” cevabını verdi. Aboubakar hakkında önemli bir iddiada bulunan isim bu kez Burak Yılmaz oldu. Milliyet’ten Attila Gökçe’ye konuşan Yılmaz, Kamerunlu fubolcunun kasten oynamadığını ima ederek, “Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler” dedi.

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SAHADAKİ VARLIĞIYLA BİLE KORKU SALIYOR

Şimdi Beşiktaş’ta konuşulan soru şu: Beyaz bir sayfa açtığını söyleyen Rıza Çalımbay, Vincent Aboubakar’ı kazanabilecek mi?

Türkiye’nin en deneyimli teknik direktörlerinden biri olan ve kendi ifadesiyle ‘kaos ortamlarını ve çözüm yollarını çok iyi bilen’ Çalımbay, Kamerunlu yıldızdan gerektiği şekilde faydalanabilirse Beşiktaş çok büyük bir güç kazanmış olacak. Başta Beşiktaşlılar olmak üzere tüm futbolseverlerin merak ettiği bu soru kısa zamanda cevabını bulacak. Şurası da bir gerçek ki, sahadaki varlığı bile rakiplere korku salan Aboubakar’ın bir şekilde Beşiktaş’a kazandırılması şart.

RIZA ÇALIMBAY iÇiN ASIL MESAi BUGÜN BAŞLIYOR

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Beşiktaş’ta geçtiğimiz cuma günü göreve başlayan, sadece tek antrenmanla çıktığı ilk maçında RAMS Başakşehir karşısında takımını 1-0 galip getirmeyi başaran teknik direktör Rıza Çalımbay için asıl mesai bugün başlıyor. Başakşehir maçı sonrası takıma 2 gün izin veren Çalımbay, bugün yeniden başlayacak antrenmanlarda teknik, taktik kadar moral motivasyon çalışmaları yapacak. Son 2 ayda büyük bir çöküş yaşayan futbolcularla birebir görüşmeler yaparak mental açıdan güçlenmelerini sağlayacak olan Çalımbay, takıma uygulatmak istediği sistem için de 2 hazırlık maçı oynatacak.

SAKARYA VE iSTANBUL iLE HAZIRLIK MAÇLARI

Bu çerçevede 19 Kasım Pazar günü Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile deplasmanda ve 22 Kasım Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde İstanbulspor ile özel maçlar yapılarak yeni sistem uygulanacak. Beşiktaş, fikstüre göre ilk resmi karşılaşmasını 26 Kasım’da Trendyol Süper Lig’de Yılport Samsunspor ile rakip sahada oynayacak. Siyah beyazlılar, 30 Kasım’da da UEFA Konferans Ligi’nde Club Brugge ile İstanbul’da karşılaşacak.