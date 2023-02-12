Burak Yılmaz formasını yardım için satışa çıkardı ve ekledi: Ne kadar ediyorsa bir o kadar da benden

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Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, Hollanda halkının depremzedeler için seferber olduğunu söylerken kendisi de elinden gelen desteği verdiğini belirtti.

BEN ŞOV YAPMAM

Milli futbolcu, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere formasını 50 bin TL alt limitle satışa çıkardığını belirterek “Formam ne kadar ediyorsa açık arttırmada bir o kadar daha ben veriyorum” dedi.

Deprem sonrası yardım için Galatasaraylıların yaptığı yayına katıldığı yönünde eleştirilere de yanıt veren Burak “Ben bağlanmayacağım da kim bağlanacak? 4 senemi vermişim, neler kazanmışım neler vermişim. Her zaman yardım konusunda yayınızdayım ben. Ahbap’a bir bağış yaptım. Bir tır ayarladık. 7 kişilik bir aileyi Antalya’ya götürdük. Ben yaptığım yardımı story’e mi koyayım? Ben şov yapmam” ifadelerini kullandı.

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FORTUNA SITTARD MAÇINDA DUYGUSAL ANLAR

Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın forma giydiği Fortuna Sittard'ın Hollanda Eredivisie'de dün akşam oynadığı Emmen maçının öncesinde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı. Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın saygı duruşu sırasında duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Fortuna'nın 1-0 kazandığı maçın tek golünü atan Oğuzhan Özyakup, golden sonra kenara gelip 'Türkiye için dua edin' yazılı tişörtü kameralara gösterdi. Burak Yılmaz da maçtan sonra aynı tişörtle poz verdi.