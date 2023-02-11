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Vitor Pereira, depremzedeler için bağış topladı!

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#Vitor Pereira#Deprem#Hatay
Vitor Pereira, depremzedeler için bağış topladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 23:59

Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Vitor Pereira önderliğinde Brezilya kulübü Flamengo'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destek geldi.

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Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Flamengo'da teknik heyet ve futbolcular, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaklaşık 30 milyon lira bağışladı.

Vitor Pereira, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremin ardından Brezilya'da bağış toplanmasına öncülük etti.

Brezilya'da yayın yapan Fanaticos haber sitesinde yer alan habere göre, Flamengo yöneticileri, futbolcular, teknik heyet ve Vitor Pereira, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 8 milyon Brezilya reali (30 milyon TL) topladı.

Öte yandan Flamengo ve Al Ahly'nin karşılaştığı mücadeleyi Brezilya ekibi 4-2 kazanırken Vitor Pereira hiçbir golde sevinç yaşamadı.

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